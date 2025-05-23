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娛樂 最新消息

南韓歌手遭爆伸鹹豬手 認「裝醉摸女生大腿」道歉了

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年30歲南韓歌手「羅相炫」畢業於首爾大學社會科學系，是「羅相炫樂團」的主唱，近年與「MAMAMOO」成員輝人、「DAY6」貝斯手Young K等人合作，累積不少人氣。近期他被爆料在酒席上裝醉，並伸出鹹豬手撫摸女生大腿，引發性騷擾爭議。昨（22）日他在社群平台上公開發文道歉，聲稱自己3、4年前被點出酒後行為問題，不斷反省改善，並希望能更進一步對受害人致歉。

羅相炫被爆酒後伸鹹豬手。（翻攝自IG）羅相炫被爆酒後伸鹹豬手。（翻攝自IG）

日前有南韓網友爆料羅相炫在酒席上性騷擾，透露羅相炫旁邊坐女生的話，他會假裝喝醉，並伸手碰觸女生大腿，若對方喝醉不清醒，他則會繼續觸摸，如果對方清醒顯露出抗拒時，他則會裝出驚訝，並表示是「失誤」。不過，網友也補充「這段敘述是我綜合自己的受害經驗寫出來的，因為是私下場合，沒有實際證據」。

羅相炫昨日公開發文道歉。（翻攝自IG）羅相炫昨日公開發文道歉。（翻攝自IG）

對於此事，羅相炫昨日在社群平台發文道歉，「首先對於發文者還有因為我過去的行為感到不快或不舒服的人，我由衷致上歉意」，並表示自己過去酒後不清楚的情況下傷害女生，當下無法立即表達歉意，讓自己感到更加抱歉，雖然為時已晚，但想更進一步對對方致歉，懇請大家不要對發文者造成二次傷害。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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