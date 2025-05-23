晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

65歲眭澔平聖母峰上「脫肛尿糞失禁」 淚謝嚮導救回一命

眭澔平（左圖右）感謝登山嚮導在他昏迷時細心照料。（翻攝自臉書）眭澔平（左圖右）感謝登山嚮導在他昏迷時細心照料。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕65歲前主播眭澔平在上月底挑戰聖母峰登頂，卻因高山症導致腦水腫，昏迷長達60小時，目前正在住院治療。今（23）他發文還原當時情況，並感謝嚮導在他危急時刻仍不離不棄、細心照顧。

相關新聞：65歲眭澔平挑戰聖母峰出事 緊急返台救治

眭澔平在臉書發文感謝這位救命恩人，「這次多虧我的雪巴人登山嚮導，在我病得最重的時候，整夜守在我的基地營帳篷裡，不離不棄」，他提到當時自己嘔吐滿身，甚至脫肛、尿糞失禁、全身汙穢不堪，而這位嚮導卻毫無嫌棄的細心照顧他，「像照顧植物人父親一樣伺候我，全身清洗乾淨，再幫我癱瘓昏迷的身體換上全部乾淨的衣物。」

眭澔平感動寫道，對方整夜為他拍背、壓胸、雙手搓揉取暖，「我才熬過了高山症腦水腫發病在5460米海拔上，等候下送至較低海拔的直昇機，在天候條件允許下到來前的第一個幾乎被奪命的通宵夜晚。」他昨日也發文透露，目前已經返台住院治療，身體狀況逐漸恢復穩定，各項指數也已經正常，但仍持續找不出持續高燒的原因，現正接受神經與感染科聯合治療。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中