65歲眭澔平聖母峰上「脫肛尿糞失禁」 淚謝嚮導救回一命

眭澔平（左圖右）感謝登山嚮導在他昏迷時細心照料。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕65歲前主播眭澔平在上月底挑戰聖母峰登頂，卻因高山症導致腦水腫，昏迷長達60小時，目前正在住院治療。今（23）他發文還原當時情況，並感謝嚮導在他危急時刻仍不離不棄、細心照顧。

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眭澔平在臉書發文感謝這位救命恩人，「這次多虧我的雪巴人登山嚮導，在我病得最重的時候，整夜守在我的基地營帳篷裡，不離不棄」，他提到當時自己嘔吐滿身，甚至脫肛、尿糞失禁、全身汙穢不堪，而這位嚮導卻毫無嫌棄的細心照顧他，「像照顧植物人父親一樣伺候我，全身清洗乾淨，再幫我癱瘓昏迷的身體換上全部乾淨的衣物。」

眭澔平感動寫道，對方整夜為他拍背、壓胸、雙手搓揉取暖，「我才熬過了高山症腦水腫發病在5460米海拔上，等候下送至較低海拔的直昇機，在天候條件允許下到來前的第一個幾乎被奪命的通宵夜晚。」他昨日也發文透露，目前已經返台住院治療，身體狀況逐漸恢復穩定，各項指數也已經正常，但仍持續找不出持續高燒的原因，現正接受神經與感染科聯合治療。

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