黃子佼爆離婚！劉以豪認「有和孟耿如聯絡」曝兩人有這層關係

劉以豪出席日本卸妝品牌代言活動。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉以豪今（23日）出席日本卸妝品牌代言活動，被問有無關心好友孟耿如，他透先前和孟耿如簡單打招呼，認為現在說什麼都不對。

黃子佼涉嫌違反兒少性剝削防制條例，遭檢察官起訴，近日傳出他與孟耿如已辦妥離婚手續，結束5年的婚姻關係。劉以豪與孟耿如相識多年，兩人2018年曾合唱《幸福離島》，他還擔任MV男主角，2020年劉以豪發片，孟耿如友情站台，擔任記者會嘉賓。

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劉以豪出席日本卸妝品牌代言活動。（記者陳奕全攝）

被問兩人是何時熟識，劉以豪透露孟耿如是他二姑的鄰居，坦言前幾天看到好友爆離婚的新聞，「我也不知道要說什麼。」他稱這幾年都有和孟耿如聯絡，就是簡單的打個招呼，「我覺得她需要的是空間。」

身為卸妝品牌代言人，劉以豪分享日常中最在意的清潔保養習慣，笑說：「洗臉對我來說就像幫自己按下重開機鍵，不只是清潔，更像是在告訴自己：『今天辛苦了，該放鬆囉！』」

劉以豪出席日本卸妝品牌代言活動。（記者陳奕全攝）

劉以豪形象陽光溫暖，私下的他則是「植物系男神」代表人物，熱愛露營、種植植物，笑說一到山裡手機沒訊號，壓力也會自動消失：「照顧植物的時候，心會跟著慢下來，很像跟著它們一起深呼吸，真的很療癒。」他分享，植物與肌膚其實很像，都需要細心觀察與日常照顧：「不能急，急了反而會出問題。每天一點一點地累積，它們都會慢慢回應你，像是在用自己的方式跟你說謝謝。」

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