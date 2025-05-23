苗可麗幽默自薦許效舜代班 談孟耿如認斷聯：可能10年不合作

〔記者林欣穎／台北報導〕苗可麗、陳孟賢今（23）日出席三立集團企業日，特地逛起各式美食攤位，並走訪《我們這一攤2》的刈包與香腸攤，正好三立董事長張榮華也在場，三人熱情合體，現場即興「招客」賣香腸。

陳孟賢（右起）、苗可麗跟三立董事長張榮華一起到攤位烤香腸。（三立提供）

實境《我們這一攤2》即將播出最終回，談及若有第三季製作計畫，苗可麗笑說一定要推薦陳孟賢加入，因為他身高跟蔡昌憲差不多，「婆媽號召力更是驚人，自帶消費基本盤，有誰能花100卻付500？這種人太強了！」陳孟賢也開心回應：「我有消費保證啦！」

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許效舜近來因為搭檔威廉涉閃兵事件，目前只能獨挑大樑主持《效廉出發吧》，苗可麗表示有私下關心對方，坦言許效舜心情有受影響，不過相信對方可以自己調適，還幽默表示：「我覺得他那個節目名稱改成『順順利利』也不錯。」而被追問是否要代班威廉跟許效舜組「舜麗（順利）」，她則說是開玩笑。

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日前黃子佼與孟耿如爆出離婚，苗可麗過去與孟耿如合拍《做工的人》，苗可麗坦言聽到離婚傳言自己多少有些震驚，不過雙方在下戲後都沒有什麼聯絡，「藝圈就是這樣啊，這檔合作可能幾個月都在一起拍戲，一整年都在一起，但接下來的10年有可能都不會再合作了，所以只能互相祝福。」

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