許維恩出國辣秀巨型車頭燈 尪一脫衣秒認輸：我沒他自律

明星夫妻檔王家梁、許維恩在2021年結婚，婚後育有1個女兒。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕明星夫妻檔王家梁、許維恩在2021年結婚，婚後育有1個女兒，不時會分享家庭生活。對身材有極高要求的夫妻兩人近日曬出各自的身材照，只見夫妻兩人都有腹肌，但她最後還是認輸了，「我沒有他這麼自律」。

許維恩（左）、王家梁都對自己身材有極高要求。（翻攝自IG）

許維恩產後不到2年身材就已經恢復苗條，近期她與老公帶著女兒去海島國家旅遊，夫妻兩人也曬出身材照比誰身材比較好，只見許維恩穿著一套米白色比基尼，露出傲人上圍與深邃事業線，小腹也有明顯馬甲線；王家梁則半裸，對鏡子露出一身結實肌肉，腰部有人魚線及6塊腹肌。

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許維恩雖然對自己身材也很滿意，但針對肌肉的份量，她承認還是輸老公王家梁，「我沒有他那麼自律」，有粉絲留言「畢竟妳生過孩子，所以還是妳贏」，讓許維恩頓時重回自信，「真的耶！剖腹完真的比較難修復，我贏了！」

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