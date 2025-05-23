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娛樂 最新消息

（影）《馴龍高手》真人版小嗝嗝高喊夢想成真！粉絲也能尋找命定龍夥伴

梅森塔姆斯在真人版《馴龍高手》飾演主角「小嗝嗝」，直呼夢想成真。（UIP提供）梅森塔姆斯在真人版《馴龍高手》飾演主角「小嗝嗝」，直呼夢想成真。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕夢工廠全新真人版《馴龍高手》釋出全新花絮中，曾演出《闇黑電話》的梅森塔姆斯飾演主角「小嗝嗝」，分享角色對他的深遠意義，直言這次演出宛如從小以來的夢想成真，「我從小就把小嗝嗝當成我的英雄偶像，記得7歲時看到《馴龍高手2》動畫的預告片，小嗝嗝騎著沒牙飛翔天際的畫面讓我當下就想：『我要成為他！』」

曾為動畫版小嗝嗝父親「史圖依克」配音的傑瑞德巴特勒，這次也回歸飾演同一角色，他對梅森的演出大為讚賞。「我早就知道他演技很好，但當我們一起拍攝對手戲時，我心裡真的驚呼：『哇，這孩子演得真好。』」他形容梅森非常努力、非常在乎角色，還有一種純粹又自然的天賦，「看到他飾演的小嗝嗝，展現出幽默、自信、不安與傷痛，以及渴望證明自己的情感層次，真是令人驚艷。」

相關新聞：《馴龍高手》曝新預告！傑瑞德巴特勒猛讚真人版「更沉浸其中」

傑瑞德更大讚，這次真人版電影的一大魅力，就是梅森既精準又細膩地詮釋這個角色在大銀幕上的每一刻，「讓人看到像梅森這樣極具才華的年輕演員，為這個經典角色帶來全新的生命力。」

傑瑞德巴特勒（左）回歸真人版《馴龍高手》詮釋史圖依克，對梅森塔姆斯的演出大為讚賞。（UIP提供）傑瑞德巴特勒（左）回歸真人版《馴龍高手》詮釋史圖依克，對梅森塔姆斯的演出大為讚賞。（UIP提供）

《馴龍高手》將於6月11日在台上映，IMAX版同步登場，發行該片的環球影片也特別推出「尋找你的命定龍夥伴」LINE互動活動，即日起至6月15日，只要加入環球影片LINE官方帳號，點選進入活動頁面，完成測驗並上傳照片，即可獲得與你的命定龍夥伴一同翱翔天際的合成照片。活動期間內分享成果圖給LINE好友，還能參加抽獎，有機會獲得電影好禮。

同時，環球影片也攜手威秀影城，隆重推出誠意滿滿的「夏日重量級套票」，匯集包括夢工廠人氣動畫改編的全新真人版電影《馴龍高手》、話題十足《窒友梅根2.0》，以及經典系列最新篇章《侏羅紀世界：重生》三部年度暑假強片，橫跨冒險、驚悚與動作三大類型，全面滿足不同影迷的喜好與期待。詳請請見相關新聞：「想跟多慧一起看」！李多慧化身套票大使實在「太慧了」

《馴龍高手》小嗝嗝篇花絮：

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