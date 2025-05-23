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廖峻3度中風住院36天 兒二度親發文吐心聲

廖峻（右）三度中風住院36天，兒子錦德發文感謝醫療團隊。（翻攝自臉書）廖峻（右）三度中風住院36天，兒子錦德發文感謝醫療團隊。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕72歲資深藝人廖峻4月17日因腦溢血3度中風，至今住院已36天。廖峻病倒後爆出連串紛爭，除傳出去年底已結束50多年婚姻外，他成立的「歐吉尚」社群及YouTube頻道也全面停擺。兒子錦德日前在社群發千字文吐露心聲，今（23）再度發文感謝醫院團隊的悉心照顧，並強調在父親需要遠離是非的非常時刻，矢言保護父親隱私。

廖峻兒子表示現在是需要遠離是非的非常時刻，極力保護廖峻隱私。（翻攝自臉書）廖峻兒子表示現在是需要遠離是非的非常時刻，極力保護廖峻隱私。（翻攝自臉書）

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錦德從文章開頭就寫著「萬分感謝佛教慈濟財團法人－台北慈濟醫院、慈濟慈善基金會、急診部門、外科加護病房部門、神經外科團隊部門、9A醫護團隊部門、中醫部門、復健團隊部門、社福室、輔具資源部門的師兄師姐們，大家極力幫忙配合病人隱私」錦德強調，現在是廖峻需要遠離是非的非常時刻，上述單位部門總是在廖家需要幫忙的時候，馬上處理。尤其是廖峻狀況不穩定時，馬上提供邪術，讓身為家屬的他倍感欣慰。

廖峻兒子錦德發文感激醫療團隊。（翻攝自臉書）廖峻兒子錦德發文感激醫療團隊。（翻攝自臉書）

錦德說：「受惠於慈濟，一切千言萬語感激不盡」，文中充滿感激之意。先前錦德已為祈求廖峻身體健康參加白沙屯媽祖進香活動，讓網友相當感動，紛紛留言為廖峻打氣。

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