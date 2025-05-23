棒棒堂發展計畫停擺！小煜曝與威廉互動吐心聲 自揭舊疾復健中

小煜今日出席運動品牌門市開幕。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕棒棒堂成員小煜今（23）日出席運動品牌門市開幕，日前因威廉涉閃兵所屬團體棒棒堂的節目及演唱會皆停擺，小煜透露有與威廉聯絡，對方目前還在等待司法調查，而小煜自己因為僵直性脊椎炎免役，坦言至今都要持續復健、吃藥。

小煜因為僵直性脊椎炎免役。（記者王文麟攝）

小煜解釋僵直性脊椎炎反而越動身體會越好，不過動久了還是會痠，之前錄《全明星運動會》受傷，去檢查發現膝蓋受傷、韌帶斷掉，醫生還說「只剩一條絲掛在上面」，結果當時小玉沒選擇開刀，又導致膝蓋錯位、半月板碎掉這才趕緊動刀，現在天氣變化、壓力大時膝蓋都會疼痛，小煜也有感而發表示，藝人通常都是用完美狀態站在螢光幕前，吃藥、復健很痛苦一面反而不會讓大家看到。

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威廉因涉閃兵導致節目停擺，團體活動也受影響，小煜發表看法。（記者王文麟攝）

如今威廉因涉閃兵導致節目停擺，連同團體活動也受影響，小煜則說目前就等待，反正成員們合體也不是為了賺錢，是為了圓夢，而之前棒棒堂預計出專輯，小煜則說其實還沒開始，也不算喊卡。而與他參演舞台劇《三個傻瓜》的陳大天因閃兵遭到換角，小煜表示覺得可惜，稱讚對方很優秀、表現很好，希望下次能有機會再跟他合作。

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