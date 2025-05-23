晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

棒棒堂發展計畫停擺！小煜曝與威廉互動吐心聲 自揭舊疾復健中

小煜今日出席運動品牌門市開幕。（記者王文麟攝）小煜今日出席運動品牌門市開幕。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕棒棒堂成員小煜今（23）日出席運動品牌門市開幕，日前因威廉涉閃兵所屬團體棒棒堂的節目及演唱會皆停擺，小煜透露有與威廉聯絡，對方目前還在等待司法調查，而小煜自己因為僵直性脊椎炎免役，坦言至今都要持續復健、吃藥。

小煜因為僵直性脊椎炎免役。（記者王文麟攝）小煜因為僵直性脊椎炎免役。（記者王文麟攝）

小煜解釋僵直性脊椎炎反而越動身體會越好，不過動久了還是會痠，之前錄《全明星運動會》受傷，去檢查發現膝蓋受傷、韌帶斷掉，醫生還說「只剩一條絲掛在上面」，結果當時小玉沒選擇開刀，又導致膝蓋錯位、半月板碎掉這才趕緊動刀，現在天氣變化、壓力大時膝蓋都會疼痛，小煜也有感而發表示，藝人通常都是用完美狀態站在螢光幕前，吃藥、復健很痛苦一面反而不會讓大家看到。

威廉因涉閃兵導致節目停擺，團體活動也受影響，小煜發表看法。（記者王文麟攝）威廉因涉閃兵導致節目停擺，團體活動也受影響，小煜發表看法。（記者王文麟攝）

如今威廉因涉閃兵導致節目停擺，連同團體活動也受影響，小煜則說目前就等待，反正成員們合體也不是為了賺錢，是為了圓夢，而之前棒棒堂預計出專輯，小煜則說其實還沒開始，也不算喊卡。而與他參演舞台劇《三個傻瓜》的陳大天因閃兵遭到換角，小煜表示覺得可惜，稱讚對方很優秀、表現很好，希望下次能有機會再跟他合作。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中