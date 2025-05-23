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家寧難翻身？潔哥勸拍「這主題」影片：可能再上巔峰

潔哥（左）認為家寧（右）這波操作「很笨」。（翻攝自臉書、YT）潔哥（左）認為家寧（右）這波操作「很笨」。（翻攝自臉書、YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy、家寧分手後爆財務糾紛，昨（22）家寧上傳一支名為「真相」的新片，指稱Andy是自願淨身出戶，不過內容仍引起外界撻伐。對此，網紅「潔哥」李秉潔也分享自身看法，直言家寧此舉「很笨」。

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潔哥在臉書表示，家寧在網路聲量一面倒的情況下出面反擊，即使講的是事實，也只會輸的更慘，「更何況她還是照稿念，沒什麼感情，如果是非常刻骨銘心的事，應該能對著鏡頭噼哩啪啦的ㄧ噸輸出吧」。

潔哥覺得家寧都是照稿念，沒什麼感情。（翻攝自YT）潔哥覺得家寧都是照稿念，沒什麼感情。（翻攝自YT）

相關新聞：家寧二度反擊Andy...網紅推手揪2疑點 狠批「完全不合邏輯」

對於家寧接下來的處理方式，潔哥也提出兩種建議。第一種是選擇低調，等待風波平息再慢慢復出，「以她原本有的腦粉含量，平息個半年一年再慢慢出來，坦白說應該沒什麼問題」，雖然屆時聲量可能不如以往，但還是能當個低調網紅。

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第二種則是走極端自嘲風格，例如拍攝「如何0元養工具人/ATM」、「教妳如何十年榨乾男人」等影片，或許能意外掀起熱度，「這種的應該會有人又罵又愛看，走一個物極必反路線，搞不好還會有路人覺得她壞的很有種，黑紅也是紅，可能因此再度踏上頂端。」最後她也直言，以目前家寧的操作來說，輿論反轉可能性非常低。

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