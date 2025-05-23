黃子佼爆雙輸！7年賺3億變泡影 孟耿如誓言淪空言

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼因性醜聞形象重挫，遭全民封殺，不僅演藝事業全毀，甚至波及婚姻生活，豈料近日更傳出與孟耿如已悄然簽字離婚，5年婚姻就此劃下句點。事實上，孟耿如婚前曾深情表白，坦言與黃子佼交往不到1年，便認定是結婚對象，「如果沒問題的話，我們應該會一直走下去。」

黃子佼（右）、孟耿如爆已悄悄簽字離婚。（翻攝自臉書）

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回顧2人情史，孟耿如2020年就曾透露雙方因藝術結緣，總有聊不完的話題、逛不完的展覽，成為交往的日常。她強調自己不在意對方財力，「對我來說，一段感情最重要的不是有錢，而是你們愛不愛對方。」雖曾抱怨黃子佼不夠浪漫，卻也對他給予理性又可靠正面評價，是她心中最安心的依靠。

儘管，孟耿如強調愛勝過金錢，但實際上黃子佼財力雄厚，2014年至2020年採「薄利多銷」接案模式，7年間就進帳超過3億元，2017年單年收入達6794萬元，事業巔峰一度風光無比，如今卻因醜聞導致形象崩塌，連帶婚姻也傳出已劃下句點。

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