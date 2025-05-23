與神同行！柯大堡迎來大咖神明坐鎮 基督徒蔡家蓁現身原因曝光

柯大堡力邀賴銘偉、曾立馨、林姍與蔡家蓁等多組藝人演出。（信徒文化季提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕第一屆「信徒文化季」前天在白沙屯天德宮前登場，音樂人柯大堡親自發起，邀請震樂堂、賴銘偉、酷麻嗨樂隊、法比、鳳鳴齋國樂團、曾立馨、林姍與蔡家蓁等組藝人演出，打造一場屬於台灣獨特的酬神音樂節，現場恭迎來27尊神明坐鎮。

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林姍笑說：「我的歌常常在媽祖進香途中出現，就像陪媽祖走路的背景音樂，有時候聽到『進喔！進喔』的節奏，真的會讓人走到沒力也能再撐下去。」她特別帶來電音版的粉紅超跑，節奏強烈、氣氛炸裂全場。

27尊神明坐鎮「信徒文化季」演出現場。（信徒文化季提供）

蔡家蓁雖然是虔誠的基督徒，看到柯大堡在籌備的過程中親力親為，讓她非常願意參與，她說：「無論是道教、佛教或是基督教，其實都是在傳遞一種愛，一個善的循環。」因為這樣的善循環，讓大家在特別的日子裡相聚，用歌聲傳遞給大家。

柯大堡在人生最低潮時，就是王爺公的力量陪伴他挺過，他決定發起這場「信徒文化季」，希望把這份親身經歷的信仰能量，透過現場歌聲傳遞給更多人。

柯大堡親自發起「信徒文化季」。（信徒文化季提供）

柯大堡在舞台上感性說道：「這是我們每一個人同心付出，完成的一場活動，未來世間的每一份善良，都會繼續從這裡傳遞出去，明年我們再一起回來充電。」與民眾相約明年再度「與神同行」，再一次在信仰與音樂之間找到彼此最真摯的連結。

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