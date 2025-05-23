金賽綸疑去年9月就想輕生！發文悲喊「不會再痛苦了」嚇壞友

金賽綸於去年9月發文喊話「我不會再痛苦了」疑當時就有輕生念頭。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓女星金賽綸於今年2月被發現在家身亡，沒想到人都過世了仍不得安寧，昔與金秀賢曾交往一事仍不斷被大做文章。今（23）日韓媒公開了去年9月金賽綸在小帳發布的貼文，內文中講述了她想對身邊的人說的話，文末還表示自己「不會再痛苦了」，類似遺言的內容不免讓人懷疑當時金賽綸就有輕生念頭。

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據韓媒報導，金賽綸的友人透露，金賽綸在去年9月在IG小帳發文，文中她談及自己因酒駕導致演藝事業跌落谷底一事，她低落寫下，「那些在我最艱難的時候離我而去的人們，想想你們從我這裡得到過什麼吧」、「總之我不會再痛苦了」，當時金賽綸的朋友看到這則貼文非常擔心，還在深夜趕去她的家中確認情況，怎料今年2月她還是離世了。

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