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娛樂 電視

小甜甜回台曝「新身分」 犧牲私人時間只為一事

小甜甜自曝現在是一名全職媽媽。（翻攝自臉書）小甜甜自曝現在是一名全職媽媽。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小甜甜」張可昀2023年跟前夫宋晉賢離婚，雙方不歡而散，她獨自扛起照顧女兒「米苔目」的工作，去年赴中國轉戰直播帶貨，但發展不如預期，最終宣告失敗回台。昨（22）發文宣布，自己如今已經完全成為一名全職媽媽，將生活重心放在女兒身上。

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小甜甜在臉書表示，「我現在～真的就是一個完全#超平凡徹徹底底的全職媽媽」，她透露，為了配合女兒的作息，自己的生活節奏也徹底改變。每天早上不到7點就要起床，從準備3餐、接送女兒上下課，到陪伴孩子洗澡、刷牙、入睡，整個日常幾乎都圍繞著女兒。

儘管犧牲很多私人時間、與朋友聚會的機會，但小甜甜認為，「小孩成長只有一次，錯過任何參與跟陪伴，不會有機會再來一次，那更是未來彌補不了的事情！」因此現階段的她感到相當滿足，過程中也收穫很多學習跟驚喜。

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此外，小甜甜也分享一段跟女兒的互動，透露米苔目在學校為她串了一條項鍊，並貼心承諾，「以後變成我長很大的時候就是我照顧你，帶你去你帶我去的那些地方玩」，讓她十分感動，「米苔目～今天送我這條獨一無二的項鍊，是所有再貴再限量的精品都無法相比的，她跟它都是我世上獨一無二的珍寶！米苔目謝謝妳溫暖了我一切人生」。

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