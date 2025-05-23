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娛樂 電視

八點檔男神偷情被抓包 超狂腹肌+人魚線曝光

曾子益在《好運來》展現結實體態。（翻攝自臉書）曾子益在《好運來》展現結實體態。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾子益在民視八點檔《好運來》詮釋出軌渣男，昨晚播出的劇情中，她和千金小三徐千京上演「浴缸偷情」戲碼，沒想到竟被未婚妻何蓓蓓抓包。小三、渣男慘遭眾人捶打，灑狗血劇情讓收視開紅盤，創下3.51、平均收視3.12的好成績。

曾子益在《好運來》展現結實體態。（翻攝自臉書）曾子益在《好運來》展現結實體態。（翻攝自臉書）

曾子益打赤膊亮相，結實身材驚艷眾人，他為了完美呈現親密場景，早在開拍前6個月就開始健身訓練，「這場戲有露上身畫面，我希望角色狀態看起來更合理。這部戲在設計情感與肢體互動時非常細膩，大家不斷討論怎麼拍才有層次感，這場戲能成功，導演與團隊功不可沒。」他還笑說，這場戲中他「爽收四巴掌」，總算滿足觀眾對角色楊克帆的怒火宣洩。

曾子益在《好運來》展現結實體態。（翻攝自臉書）曾子益在《好運來》展現結實體態。（翻攝自臉書）

曾子益（右）在《好運來》被何蓓蓓（左）抓包出軌徐千京（中）。（民視提供）曾子益（右）在《好運來》被何蓓蓓（左）抓包出軌徐千京（中）。（民視提供）

對於觀眾的稱讚，曾子益在臉書表示，「謝謝你們注意到我努力健身的成就，這是我為這次渣男準備的功課，很辛苦，但今天播出後感覺很值得，謝謝你們的鼓勵。」看著自己努力的成果，他滿意的說：「有點魅力，謝謝自己的努力。一切都是值得的，希望你們喜歡。」

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