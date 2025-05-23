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黃子佼、孟耿如爆離婚！好友陸一龍曝張小燕近況：情緒不穩定

陸一龍。（資料照；記者王文麟攝）陸一龍。（資料照；記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕74歲資深男星陸一龍今（23）日出席關懷演藝人員基金會端午節聯歡餐會，透露已有10年沒工作，雖然笑著說最近閒著但也為收入擔憂，而他與張小燕交情甚篤，提到彼此都有連絡，談及張小燕狀況，陸一龍形容張小燕的情緒都跟著新聞走、最近不太穩定。

小燕姐徒弟黃子佼2023年捲入MeToo風波演藝前途盡毀，日前爆出妻子孟耿如與黃子佼離婚，陸一龍過去與孟耿如合作過戲劇《火車情人》，陸一龍稱讚對方認真又用心，對於她日前遭網友炎上、被刪《與惡》戲份遭遇感到心疼，「這事情又不是她做的，我覺得冤有頭債有主，戲都拍完了還要拿掉，其他演員情何以堪。」提到沒有再與孟耿如聯繫，「我怕造成她的困擾，同樣的事情又要再講一遍是不是也是傷害。」

陸一龍也說自己和張小燕平常不會特別聊到黃子佼，「不太談，談了傷心」，而他與黃子佼最後一次碰面是在《罪夢者》記者會，「後來發生這麼多事不可能再聯絡」，陸一龍坦言自己以觀眾角度，還是盼他逢凶化吉，不過也強調自己沒有力挺，「我們就是以第三者的旁觀者身分去看，希望他能有工作，網友如果不接受他，我也沒有辦法。」

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