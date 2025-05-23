郭靜慟別摯愛！經紀人密謀告別驚喜 揭開背後真相

〔記者陽昕翰／台北報導〕純愛天后郭靜「天亮之前」演唱會台北場開賣便秒殺完售，歌迷熱烈敲碗，終於盼來好消息，今（23日）宣布高雄加場，演唱會將於8月2日在LIVE WAREHOUSE登場。

郭靜久違南下，將與高雄歌迷再度相見，她表示：「有一段時間沒到高雄開專場了，這次能舒服的跟大家近距離聊天、唱歌，是最開心的事了。」

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郭靜也帶來一份特別的禮物，發行全新單曲《最漫長的告別》，歌詞背後隱藏著一段溫柔的思念，原來這首歌是為了離世愛貓所寫的。

郭靜推出新單曲，宣布將在高雄開唱的好消息。（寬宏藝術提供）

為了這首歌的情感完整呈現，經紀人事前與創作團隊密切討論，來回調整歌詞，整個製作過程都未提前告訴郭靜，擔心她在錄音前情緒受到影響。

直到錄音當天，郭靜唱完後主動問：「這首歌不覺得很像是寫給我的貓嗎？」才揭開背後的真相。

郭靜一聽便明白，這是一份來自團隊的默默心意。歌詞像是用音符寫成的一封信，訴說那些來不及說出口的謝謝與再見。對歌迷來說，《最漫長的告別》是一首能撫慰人心的歌，也是一扇通往記憶深處的窗。

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