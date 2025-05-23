女大生赴日追夢！慘遇職場性騷 改行AV女優出道爆紅

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕29歲AV女優June Lovejoy出生於美國，多年前懷抱學習日語的夢想，遠赴日本並留下來就業，豈料，此舉改變人生藍圖，她進到一家黑心公司，在職期間遭到性騷擾，導致身心俱疲，改行以AV女優身分出道，後來獲得成功讓媽媽以她為傲。



June Lovejoy到日本追夢，遇到黑心企業，因此改行當AV女優。（翻攝自IG）

June Lovejoy日前接受《日刊SPA!》專訪時表示，她在大學時期奪下日文演講比賽冠軍，當時的獎品就是給予到日本上大學的機會，於是因緣際會讓她踏上築夢之旅。

畢業後的June Lovejoy，順利找到工作便留在日本奮鬥，沒想到該企業是間黑心公司，每天被迫加班，早上7點就到公司，卻要搭末班車回家，更誇張的是，她在職期間甚至遭到上司性騷擾，並被攻擊日文不好，讓她因此陷入憂鬱症。

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June Lovejoy透露，她曾經想過跳槽，但是跟同事討論過後發現，對於外國人來說，可能在其他公司也會遇到相同問題，因此她開始思考轉換跑道，最終選擇以AV女優出道。

June Lovejoy坦言，自己以前就對AV女優這個職業抱持興趣，且在日本擔任AV女優不用擔心感染性病，因為片商會提供健康檢查，未來也有機會登上電視節目，甚至發表音樂作品，反觀美國，一旦以AV女優的身分出道就很難再有機會現身在電視上。

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值得一提的是，June Lovejoy指出，她沒有隱瞞媽媽，自己改行當AV女優的事實，對此，媽媽以她為榮，還會咖啡廳的客人炫耀，「我女兒是有名的日本色情明星」。

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