游小白圓夢演八點檔「靠山是她」 遭爆「靠蔡依林」混飯吃

游小白加入《好運來》，開心完成夢想清單之一。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕游小白客串《好運來》，飾演游安順公司「春花生技」的保全，首次參與民視八點檔演出，對他而言意義非凡。

游小白加入《好運來》，開心完成夢想清單之一。（民視提供）

游小白表示，此次參與演出，算是圓了多年來的夢想，「因為阿嬤以前最愛看八點檔，每天都陪阿嬤守著電視。雖然她現在已經成為天使了，但我真的很開心，這次終於可以完成這個夢想，讓她在天上也能看到我在電視上演戲。」坦言壓力不小，「剛接到角色時有點緊張，還好現場遇到錦雯姐，讓我安心不少。」

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游小白加入《好運來》，開心完成夢想清單之一。（民視提供）

錦雯分享與游小白「革命情感」的點滴，「前年我們在嘉義大埔拍戲，那裡交通不便，大家幾乎都住在山上。小白是蔡依林的超級粉絲，每天都在跳舞，氣氛很歡樂。他真的很會省錢，他的秘訣就是跟你混熟，然後讓你甘願請他吃飯。」她笑說，這回兩人重逢，游小白依然維持他「包子手」的緊張動作，「他在深坑開了家小籠湯包店，當老闆也當員工，揉包子的動作都上身到戲裡來了。」

游小白加入《好運來》，開心完成夢想清單之一。（民視提供）

游小白（右二）加入《好運來》，與錦雯（左起）、蘇晏霈、宮美樂有多場對手戲。（民視提供）

游小白（右二）加入《好運來》，與錦雯（左起）、蘇晏霈、宮美樂有多場對手戲。（民視提供）

面對全新挑戰，游小白以滿滿熱情迎接每一場戲，而他獨特的幽默感也為劇組注入更多歡笑與溫暖。錦雯更期待道：「他加入春花生技，我這個老闆娘很滿意，之後一定會有更多火花。」

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