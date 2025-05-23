舔中藝人賴冠霖退圈近1年 「發福腫一圈」現況驚人

男星賴冠霖退圈近1年現況曝光。（翻攝自小紅書、微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣男星賴冠霖以限定南韓男團「Wanna One」成員身分出道，團體解散後，事業重心轉往中國發展，因此遭台灣人視為舔中藝人之一，後續被爆出抽菸、隨地吐痰，就連中國粉絲都挺不下去，只好於去年6月14日宣布暫退演藝圈。如今已退圈快1年的他日前在眼鏡行驗光時被認出，近況隨之曝光。

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賴冠霖日前在眼鏡行驗光時被認出，身形有些發福。（圖經過後製，翻攝自小紅書）

一名在北京一家眼鏡店工作的網友日前發文炫耀自己為賴冠霖驗光，網友興奮表示「在這普通的工作日常可以見到前明星真的好幸運，看到他的第一眼感覺真的好帥呀，本人比鏡頭裡帥一百倍」，也替往日形象大傷的賴冠霖說話，「他很溫文爾雅，而且超有禮貌」。

不過從該名網友曬出的照片還是能看出賴冠霖明顯發福不少，網友紛紛湧入留言，「感覺腫了不少，不過這樣比較健康」、「發福了」、「從偶像變成普通人」。

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