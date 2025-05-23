「想跟多慧一起看」！李多慧化身套票大使實在「太慧了」

〔記者許世穎／台北報導〕環球影業攜手威秀影城，隆重推出誠意滿滿的「夏日重量級套票」，更特別邀請到在台擁有超高人氣的韓國啦啦隊女神李多慧擔任宣傳大使，不僅拍攝專屬宣傳影片，還搶先開箱限量《侏羅紀世界：重生》獨家特典，以甜美笑容和可愛嗓音為炎炎夏日注入滿滿青春活力，讓粉絲直呼「太慧了！」、「想跟多慧一起看！」。

李多慧受邀擔任「夏日重量級套票」宣傳大使。（UIP提供）

「夏日重量級套票」匯集包括夢工廠人氣動畫改編的全新真人版電影《馴龍高手》、話題十足《窒友梅根2.0》，以及經典系列最新篇章《侏羅紀世界：重生》三部年度暑假強片，橫跨冒險、驚悚與動作三大類型，全面滿足不同影迷的喜好與期待。

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套票將於5月29日（星期四）中午12:00起，於全台威秀影城與MUVIE CINEMAS臨櫃限定販售，共限量發行5000組，售完為止，統一售價為新台幣1400元，內含4張電影票券，可自由搭配觀賞《馴龍高手》、《窒友梅根2.0》與《侏羅紀世界：重生》的2D版本電影。

環球影業攜手威秀影城推出「夏日重量級套票」。（UIP提供）

此外，影迷將獲得全台獨家特典—原裝進口潮流斜背包，以《侏羅紀世界：重生》中「陸、海、空」主題為設計靈感，推出綠色、藍色與米白色三款造型，隨機出貨，兼具實用與收藏價值；套票另附贈電影組合餐優惠券，讓影迷在觀影過程中也能享受美味體驗。

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《馴龍高手》將於6月11日在台上映，《窒友梅根2.0》將於6月27日在台上映，《侏羅紀世界：重生》則將於7月2日在台上映。好康套票活動，邀請粉絲們手刀購買限量套票，進戲院一同感受只有在大銀幕才能享受到的視覺饗宴。

「夏日重量級套票」李多慧宣傳影片:

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