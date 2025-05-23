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娛樂 電影

《復仇者聯盟》5、6一起宣布延後 漫威疫情後首見最長空窗

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼於美國時間週四（22日）下午宣布不少新片定檔及延期消息，原訂2026年5月1日上映的《復仇者聯盟：末日之戰》（暫譯，Avengers: Doomsday）已宣布延後到2026年底上映，做為接續的《復仇者聯盟：秘密戰爭》（暫譯，Avengers: Secret Wars）原本排定於2027年5月7日上映，也同步延至2027年12月17日。

《復仇者聯盟：末日之戰》為第五部集結的「復仇者聯盟」電影，目前原檔期已由《穿著Prada的惡魔2》取代。除了兩部「復仇者聯盟」續作宣布延後，新檔期安排中，也有數部尚未命名的漫威電影已被移出片單。

小勞勃道尼將回歸《復仇者聯盟：末日之戰》以及《復仇者聯盟：秘密戰爭》擔任反派「末日博士」。（漫威影業提供）小勞勃道尼將回歸《復仇者聯盟：末日之戰》以及《復仇者聯盟：秘密戰爭》擔任反派「末日博士」。（漫威影業提供）

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其中，原定2026年2月13日上映的一部「未定名漫威作品」已被撤下，而2026年11月6日與2027年11月5日原本也被預留給未命名漫威作品，現在則改為標示為「未定名迪士尼作品」。

隨著這些變動，2026年目前僅剩《復仇者聯盟：末日之戰》與索尼推出的《蜘蛛人：重生日》（暫譯，SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY）兩部漫威電影排定上映。另一個值得注意的安排是，《復仇者聯盟》兩部續集所選擇的12月檔期，正是2021年《蜘蛛人：無家日》上映的時段，當年該片全球票房高達19.21億美金（約台幣575.53億元），是整個漫威電影宇宙系列中票房最亮眼的作品之一。

《蜘蛛人：重生日》為湯姆霍蘭德再度回歸的第4部蜘蛛人個人電影。（資料照，索尼影業提供）《蜘蛛人：重生日》為湯姆霍蘭德再度回歸的第4部蜘蛛人個人電影。（資料照，索尼影業提供）

也因此，漫威電影宇宙今年7月要上映的《驚奇4超人：第一步》與2026年7月要上映的《蜘蛛人：重生日》之間，將出現超過一年的漫威電影空窗期，這也是自疫情導致2019年《蜘蛛人：離家日》與2021年《黑寡婦》之間的空白以來，漫威電影宇宙最長的空檔。

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目前迪士尼仍保留2028年的三個上映檔期，預計用於「未定名漫威作品」，分別為2月18日、5月5日與11月10日。雖然漫威影業先前曾宣布開發《裝甲戰爭》（暫譯，Armor Wars）與新版《刀鋒戰士》，但這兩部電影目前皆尚未確定上映日期。

這次漫威電影在短期內明顯減量的策略，也呼應迪士尼執行長鮑勃艾格近期提出的方針。他在投資人電話會議上坦言，漫威過去在主打大片與Disney+ 影集之間產量過多，「有些失焦」，他補充：「透過整併資源，讓漫威更專注於電影製作，我們相信會有更好的品質。」

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