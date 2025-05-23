孫興慜奪冠驚見韓劇男神！朴敘俊飛西班牙慶祝：他做到了

朴敘俊特別飛到西班牙力挺孫興慜，兩人互相擁抱，還轉了好幾圈。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國足球明星孫興慜率領著熱刺打破17年冠軍荒，成功在歐霸盃奪冠，現場球迷熱血沸騰，也有不少從韓國飛到西班牙力挺，韓星朴敘俊也在場，並在IG寫著「他終究還是做到了」，引發討論，原來兩人是非常要好的朋友。

孫興慜率熱刺奪冠，朴敘俊也在其中。（翻攝自IG）

熱刺隊長孫興慜捧著冠軍盃，與許多遠道而來的朋友合影，其中就有朴敘俊的身影，他與孫興慜激動在球場上擁抱，畫面十分感人。兩人是多年好友，曾一同於孫興慜的紀錄片、節目《尹STAY》中同框，孫興慜曾表示：「朴敘俊是不管我做什麼事，會站在我這一邊的人，可以學習到很多的哥哥。」朴敘俊則稱，自己把孫興慜的手機電話名稱改為「孫Shine」，如果他那天贏球，自己心情也會很好，「就像光一樣的存在，所以叫他孫Shine」。

請繼續往下閱讀...

孫興慜曾對朴敘俊當面表達感謝，表示非常感謝朴敘俊與他聊天，從他身上學習到很多，「我從小的時候就來歐洲，沒有親近的人，也沒有朋友，但是跟哥一下子就親近了，在英國見面會覺得很親切，對我來說，哥真的是很大的力量。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法