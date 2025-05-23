陳美鳳霸氣出手！自掏腰包包場 號召眾星「暖舉曝光」

〔記者林欣穎／台北報導〕陳美鳳熱衷公益，身兼台灣優質生命協會理事長的她，特別自掏腰包包場播放紀錄片《沈睡的水下巨人》，邀請近50位志工夥伴一同走進戲院，透過震撼 8K 畫質深入台灣海底沉船生態，感受大自然蘊含的壯麗與脆弱，將關懷觸角從長者福祉延伸至環境永續，讓「愛人也愛地球」的理念真正落實於行動。

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陳美鳳包場播紀錄片《沈睡的水下巨人》 ，號召志工齊觀深海生態。（台灣優質生命協會提供）

此次活動現場星光熠熠，不僅有眾多志工夥伴熱情參與，協會秘書長紀寶如以及多位理監事代表與藝人皆出席支持，方馨、簡沛恩、向娃、陳謙文、紀麗如等人皆親臨支持，導演李景白更親自到場感謝各位共同為環保與公益發聲，陳美鳳台上呼籲：「我們長期投入關懷長者的工作，但我常想，一個溫暖的照顧環境，不能只有房子，還要有乾淨的空氣和海洋，這部紀錄片讓我們看見海底的世界，也提醒我們，保護環境不再是口號，而是每個人可以、也應該開始做的事。」

陳美鳳邀請近50位志工夥伴一同走進戲院。（台灣優質生命協會提供）

今天很高興有這麼多志工朋友一起來觀影，讓我們一起為這片海、為這塊土地盡一份心力。」李景白導演也感動地分享道：「拍攝這部紀錄片的過程中，我親自下水超過600次，所有鏡頭都是我自己拍攝的！當我看到沉船上覆滿珊瑚，魚群在其中悠游的畫面時，雖然魚種的減少讓我感到些許惋惜，但仍然能感受到海洋的生命力，非常感謝美鳳姐的號召，讓更多人有機會見識到台灣海洋的美麗。希望大家能夠從減少塑膠使用做起，共同為保護環境出一份力。」

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