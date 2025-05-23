家寧開口說真相 網挖3月聲明打臉

家寧被抓包前後聲明說法矛盾。（翻攝自YT、IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy和家寧分手後撕破臉，股權與財務爭議延燒至今，家寧昨（22日）上傳一部名為「真相」的反擊影片，不過卻被網友揪出前後聲明自相矛盾。

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家寧在昨日上傳的影片中親口說道，「在2018年8月14日，我媽媽創辦了群海娛樂股份有限公司，她邀請我們加入公司成為旗下藝人。」這番言論被眼尖網友發現，與她在3月份委託律師所發布的聲明相牴觸，當時的聲明中明確表示，「二人於2018年時與曾淑惠女士共同成立『群海娛樂股份有限公司』（下稱『群海公司』），並委由曾女士擔任董事長」，前後說法不一，讓不少網友困惑。

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而針對家寧影片的說法，Andy經紀人回應表示，「二次所言相互矛盾，所以這部分還是要詢問她本人才行。但從這次的內容看來，她確實與張媽媽是同一陣線，今天法院也已判決群海娛樂將正式進入查帳程序，一切真相就交給法院。」

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