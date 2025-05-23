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隔空放閃《木曜》陳百祥 一隻阿圓甜喊：他都不會講所以我要講

網紅一隻阿圓（左）與《木曜4超玩》前製作人陳百祥，於去年底爆出戀情。（翻攝自IG）網紅一隻阿圓（左）與《木曜4超玩》前製作人陳百祥，於去年底爆出戀情。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Youtuber一隻阿圓去年底傳出和網路節目《木曜4超玩》前製作人陳百祥（本名李俊傑）熱戀，當時她低調承認戀情，但鮮少放閃。直至今（23）日凌晨才在IG隔空秀恩愛。

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一隻阿圓在IG替男友宣傳最新上架的YT影片。（翻攝自IG）一隻阿圓在IG替男友宣傳最新上架的YT影片。（翻攝自IG）

一隻阿圓稍早在IG替陳百祥宣傳最新上架的YT影片，內容為訪問南韓有名的製作人羅PD，「百祥花了很多時間剪這支影片，而且他沒請翻譯字幕，羅PD的韓文字幕他是用chatGPT一段一段翻的，然後修改再修改，上線前兩天還在改，我問他『你不是剪完了嗎』，他回我，『我想要優化到最好，因為我的觀眾不一定知道羅PD，我希望訪問者可以被大家都喜歡，我想把他最好的都給觀眾』，他還因為想要畫面好顏色好聲音好，跑去買了電腦降溫板，想輸出最好的質感給觀眾」。

一隻阿圓也讚嘆男友，一直以來看待每一支影片的態度都這麼用心，她驕傲地說，「他都不會講，所以我要講」。

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