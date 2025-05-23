《穿著Prada的惡魔2》正式定檔！還沒開拍但明年5月登場

《穿著Prada的惡魔》2006年上映叫好又叫座。（翻攝自IMDB）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼於美國時間週四（22日）下午宣布不少新片定檔及延期消息，包括備受影迷期待的《穿著Prada的惡魔》相隔20年的續作雖然還沒開拍，但已正式定檔2026年5月1日上映，原先該檔期的《復仇者聯盟：末日之戰》（暫譯，Avengers: Doomsday）則直接延後到2026年底才上映。

去年7月有消息傳出，迪士尼正式啟動2006年喜劇片《穿著Prada的惡魔2》的製作，後來也傳出包括「梅姨」梅莉史翠普、艾蜜莉布朗都將回歸演出，但目前尚無任何演員正式確認參演。

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艾蜜莉布朗（左起）、梅莉史翠普、安海瑟薇去年一同登上美國演員工會獎頒獎典禮，掀起回憶殺。（美聯社）

曾在首集演出的史丹利圖奇近日接受《綜藝》訪問時則表示：「我知道他們正在籌備中。如果真的成真，我會非常開心，但我不能透露任何資訊，不然可能會被抓去『演員監獄』吧！」更稱當年拍攝首集是人生中「最棒的拍攝經驗之一。」

據報導，續集故事將描寫梅姨飾演的米蘭達在傳統雜誌產業式微的背景下，如何維持職涯地位，同時，艾蜜莉飾演的「艾蜜莉」已晉升為高奢品集團高層，更掌握著她急需的廣告預算。

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