金秀賢恐遭求償39億、鄭雨盛出事！Disney+高層嘆：真的很難

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國Disney+今天（23日）舉行記者會，包括迪士尼韓國區負責在地內容的總負責人崔延宇（音譯，최연우）也有出席，卻不免被問到金秀賢、鄭雨盛等爭議，崔延宇坦言真的很難給予回應。

金秀賢《山寨人生》目前生死未卜。（Disney+提供）

崔延宇與《韓國製造》的製作公司Hive Media Corp執行長金元國（音譯）等人一同出席Disney+活動，發表對Disney+的願景及目標。他們似乎將希望寄託在新劇《韓國製造》上，該劇由玄彬、鄭雨盛演出，也是玄彬繼《愛的迫降》之後，暌違5年的韓劇回歸之作，預計在下半年於Disney+上線。

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不過難得出來召開記者會，韓國媒體仍將焦點放在《山寨人生》，畢竟這部作品因為金秀賢的感情風波，決定暫緩公開。崔延宇回應：「我們內部經過慎重考量，決定要展緩公開，除此之外，目前都難以作出回應。」至於《韓國製造》的鄭雨盛則是爆出未婚生子風波，崔延宇也表示很難回應。

Disney+想靠玄彬（左）力挽狂瀾，結果鄭雨盛（右）也出事。（Disney+提供）

韓媒報導，《山寨人生》第一季原本將在4月上線，目前已經無限期延後，如果最後整個取消，金秀賢恐遭求償1800億韓元（約台幣39億元）。據悉，該劇的製作費高達600億韓元，金秀賢的酬勞就佔了其中的90億韓元。

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