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娛樂 電視

姚元浩錄影出大包！包偉銘救場「飆速上路」 遇驚險車況

〔記者林欣穎／台北報導〕姚元浩、郭泓志、莎莎、包偉銘、白安錄製《嗨！營業中》第五季，最新一集嘉賓楊子儀驚喜現身，送上「歡慶開店」的蔬菜花束時，卻被發現竟然偷寫著全新任務「蔬食挑戰」，夥伴們聽到全新挑戰無不「剉咧等」，尤其是「無肉不歡」的姚元浩，很緊張沒有肉類食材該怎麼做出美味餐點。

白安（左起）、莎莎、姚元浩、包偉銘、楊子儀、郭泓志錄製節目。（好看娛樂提供）白安（左起）、莎莎、姚元浩、包偉銘、楊子儀、郭泓志錄製節目。（好看娛樂提供）

不僅如此姚元浩更在備菜時出大包，發現忘記採買重要的食材，只好求救包偉銘店長外出採買，包偉銘事隔多年騎著機車上路趕買食材，鄰近的大客車飛嘯而過程險象環生。

包偉銘騎著機車上路趕買食材。（好看娛樂提供）包偉銘騎著機車上路趕買食材。（好看娛樂提供）

「實境小白」白安在節目播出至今挑戰多項料理，包括做麵條、麵糰都難不倒她，沒想到這次竟然栽在包生菜春捲難題，怎麼包都不好看，姚元浩忍不住說：「這個很醜耶！」讓臉上三條線的白安只好回說：「只是先吃吃味道而已啊！」白安也無奈說：「我的手真的不巧，好容易破。」最後這道菜色更因為賣像不佳被慘遭淘汰，隊長郭泓志發揮救援精神，直接教白安嘗試做越式飯捲，才讓菜單不至於空白。

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