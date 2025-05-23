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娛樂 最新消息

陳隨意公主抱女星！遭康康虧「偷吃的快樂」 竟恐慘賠30萬

陳隨意（右）與向蕙玲合唱。（中視提供）陳隨意（右）與向蕙玲合唱。（中視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕康康主持中視《綜藝一級棒》，新一集邀請到舞台劇教母郎祖筠與唱片製作人廖偉志，其中廖偉志帶來第三張新專輯，而郎祖筠也藉節目宣傳最新舞台劇《老闆～來碗陽春麵》，當拿出宣傳海報時，眾人見到主持人陳隨意的照片在上面，才得知他是男主角，這讓許志豪感到納悶：「郎姐，妳那邊很缺人是不是?」

不光陳隨意獻出舞台劇處女秀，郎祖筠提到主持人康康也破天荒首度客串演出，兩人都給出第一次，而舞台劇除了卡司吸睛，郎祖筠透露內容融入廣播節目元素，以及金曲演唱，很具懷舊氛圍。

郎祖筠（中）宣傳最新舞台劇，陳隨意（左）與康康都有參演。（中視提供）郎祖筠（中）宣傳最新舞台劇，陳隨意（左）與康康都有參演。（中視提供）

節目中，向蕙玲搭配陳隨意合唱《田僑仔問西施》，兩人載歌載舞，最後陳隨意為了完美作結，一把公主抱起向蕙玲，不料卻滑落手中的麥克風，康康一看笑虧：「陳隨意我好像這一年來沒看過你這麼開心，你這個笑容就是出自『偷吃的快樂』。」

但陳隨意其實是怕穿著短裙的向蕙玲走光，讓康康覺得要幫他說一下話：「他寧願要保護女生，也要賠30萬的麥克風。」許志豪一聽故意喊著要硬體廠商趕緊開發票跟陳隨意請款，眾人一陣大笑。

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