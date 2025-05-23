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金宣虎來搶回秀智了！《魅惑》二搭再續前緣 砸9.8億中國取景

秀智（左）、金宣虎第二度在韓劇合作，獻給《魅惑》，兩人已經參加了劇組讀本會。（Disney+提供）秀智（左）、金宣虎第二度在韓劇合作，獻給《魅惑》，兩人已經參加了劇組讀本會。（Disney+提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕Disney+今天（23日）宣布韓劇《魅惑》（暫譯）正式開拍，該劇改編自熱門同名網漫，由「國民初戀」秀智、金宣虎主演，這也是兩人暌違5年再度合作，且當時金宣虎飾演的男二暗戀秀智未果，如今兩人再續前緣能否抱得美人歸，粉絲也盼彌補當時遺憾。

《魅惑》故事講述吸血鬼宋貞華（暫譯），因為在數十年前失去摯愛而選擇封閉內心、甘願過著寂寞的生活。直到某天，一位擁有神秘過去的畫家尹以浩（暫譯）闖入她的世界，喚醒她塵封已久的情感與記憶，兩人之間的命運齒輪也悄然轉動。

《魅惑》由金宣虎（左起）、秀智演出，導演為韓在林。（Disney+提供）《魅惑》由金宣虎（左起）、秀智演出，導演為韓在林。（Disney+提供）

該劇由導演韓在林執導，秀智飾演心碎的吸血鬼宋貞華，金宣虎則飾演神秘畫家尹以浩。秀智早在2020年就與金宣虎在《Start-Up：我的新創時代》中合作過，金宣虎當初憑藉著該劇越來越受矚目，之後因演出《海岸村恰恰恰》大紅大紫，相隔5年兩人再次合作，將會擦出什麼火花，令人期待。

韓媒報導，該劇將前往中國上海取景拍攝，總製作成本落在450億韓元（約台幣9.8億元），且傳出《魅惑》原本是相中韓韶禧、柳俊烈演出，不過因為感情糾紛而換角，似乎也不意外。《魅惑》預計在2026年上線。

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