Yuri錄影抓傷啦啦隊女孩！突喊「討厭李雅英」認嫉妒曝內幕

Yuri（左起）、一粒、李雅英、林襄錄製《女孩好野2》。（東森超視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳、風田、張立東、林襄、Yuri、一粒主持東森超視《女孩好野2》，最新一集邀來「國民表妹」李雅英擔任韓籍外援，特別來賓則是沁沁、Gino、余祥銓及許明杰。在第一關卡「奪帽大戰」中，Yuri賣力把富邦勇士啦啦隊女孩沁沁的帽子扯下來時，不慎抓到對方的臉，留下一條紅紅的印記。

沁沁不慎被劃傷，眾人急關心。（東森超視提供）

Yuri不小心劃傷沁沁的臉心疼道歉。（東森超視提供）

Yuri兇猛的進攻被大家笑是「獵人頭公司」Yuri則是一臉擔心的上前查看並誠心道歉；不過這也讓張立東忍不住虧「最擔心的應該是林襄，因為她有一張200萬的臉」林襄一聽立刻做效果哭喊「我的臉！」瞬間笑翻全場。

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在遊戲環節「靈魂拷問PK賽」中，張立東對上林襄，兩人從節目第一季合作至今，熟識程度自然不用多說，張立東也在遊戲中要求林襄說出「最欣賞馬傑森的三個地方」，只見林襄毫不猶豫的說出「游擊手表現很好、打擊越來越進步、他很高180公分」但這答案卻讓大家不滿意，她則遭懲罰冰水伺候。

值得一提的是，當Yuri對上余祥銓時，竟被問到「說出三個你最討厭的女藝人」，身為最爛遊戲王的Yuri反應突然變的飛快：「我討厭李雅英、一粒、林襄，因為太漂亮了，我最討厭！超討厭！我嫉妒」這回答當然也讓全場人虧「太假了」、「根本瞎掰！」。

而分別為男團「K ONE」、「SpeXial」出身的Gino和明杰也參戰「靈魂拷問」，當被問到「說出台灣最沒實力的三個男團」，明杰欲言又止，最後只擠出「SpeXial！因為我們受訓時間不夠長！」這答案也慘遭冰水淋頭。

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