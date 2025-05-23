晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

資深男星爆「偷吃網紅」惹火妻子遭掃地出門 3身分線索曝

呂文婉爆料某資深男星因偷吃嫩妹網紅遭妻子掃地出門。（翻攝自YT）呂文婉爆料某資深男星因偷吃嫩妹網紅遭妻子掃地出門。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深媒體人呂文婉在節目中透露，一名資深男星在事業巔峰時期靠著妻子全力扶持，感情一路穩定多年，未料近年轉往中國發展後，竟傳出勾搭上嫩妹網紅，最終慘遭元配淨身出戶。

呂文婉日前在節目《娛樂頭版頭》中爆料，自己30年前就與這位男星及其妻子相識，原以為這名女子只是經紀人或助理，但因為男星爆出桃色新聞，妻子不得不出面幫忙滅火，這才知道原來兩人是夫妻。她進一步形容，兩人外型並不登對，但年輕時感情深厚，甚至曾發生不惜性命幫男方擋災的往事。

相關新聞： 人妻外遇公公小叔！偷吃「3人父子丼」被抓姦在床

隨著男星事業轉往中國，知名度慢慢提升，這段婚姻出現劇變。呂文婉透露，自己從一位圈內資深藝人的口中得知，「某某人完蛋了，他已經淨身出戶」，表示那位男星透過社群平台認識年輕網紅，且雙方愛得熱烈，元配得知此事後大為震怒，最終將他掃地出門，「據了解就是，現在他們的狀態就是各奔東西，對外他們還是沒有講，可是大家可以很明顯地看到，他最近會常常在台灣出現，有看到他」。雖然呂文婉並未明講身分，但是「曾爆桃色新聞」、「活躍中國多年」、「近期返台」這3線索仍引起外界猜測。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中