資深男星爆「偷吃網紅」惹火妻子遭掃地出門 3身分線索曝

呂文婉爆料某資深男星因偷吃嫩妹網紅遭妻子掃地出門。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深媒體人呂文婉在節目中透露，一名資深男星在事業巔峰時期靠著妻子全力扶持，感情一路穩定多年，未料近年轉往中國發展後，竟傳出勾搭上嫩妹網紅，最終慘遭元配淨身出戶。

呂文婉日前在節目《娛樂頭版頭》中爆料，自己30年前就與這位男星及其妻子相識，原以為這名女子只是經紀人或助理，但因為男星爆出桃色新聞，妻子不得不出面幫忙滅火，這才知道原來兩人是夫妻。她進一步形容，兩人外型並不登對，但年輕時感情深厚，甚至曾發生不惜性命幫男方擋災的往事。

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隨著男星事業轉往中國，知名度慢慢提升，這段婚姻出現劇變。呂文婉透露，自己從一位圈內資深藝人的口中得知，「某某人完蛋了，他已經淨身出戶」，表示那位男星透過社群平台認識年輕網紅，且雙方愛得熱烈，元配得知此事後大為震怒，最終將他掃地出門，「據了解就是，現在他們的狀態就是各奔東西，對外他們還是沒有講，可是大家可以很明顯地看到，他最近會常常在台灣出現，有看到他」。雖然呂文婉並未明講身分，但是「曾爆桃色新聞」、「活躍中國多年」、「近期返台」這3線索仍引起外界猜測。

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