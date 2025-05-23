小Call奶奶「排咖啡色尿」腎臟衰竭！婆婆痛風發作暴瘦十公斤

小Call奶奶去年接受心臟微創手術一週後過世。（年代提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕女星小Call時常在社群網站分享生活，近幾年斜槓Youtuber，創立頻道開箱房產建案及裝潢設計。近日在年代新聞《聚焦2.0》提到奶奶去年接受心臟微創手術一週後過世，因此端午節再也吃不到奶奶親手包的肉粽，為此感到難過孤單。

小Call奶奶在去年被診斷出心臟衰竭，身體常常水腫，經過多次討論後醫師建議她開刀治療，接受微創手術幾天後，腎臟開始衰竭，排出咖啡色尿液，需要接受洗腎，最終因器官衰竭於去年端午節時離開人世。

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高文音（中）特別到家中關心小Call（左）婆婆的健康狀態。（年代提供）

小Call也心疼表示，她的婆婆毛毛姐五年前痛風發作，關節劇烈疼痛，尤其腿部特別嚴重，30秒的路程走了20分鐘。後來得知患有痛風者要避免含有普林成分的食物，所以婆婆不敢亂吃，一日三餐都只吃一個手掌大的白飯，因此暴瘦十公斤。後續搭配飲食控制，身體逐漸好轉。主持人高文音特別到家中關心小Call婆婆的健康狀態，一見面兩人溫馨相擁，高文音關心毛毛姐復健狀況，毛毛姐表示：「復健的很好，現在不痛了。」她還向大家傳授製作「健康版」油蔥醬的秘訣。

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