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家寧形象跌谷底！成人平台SWAG留言邀約 網友發想劇本

家寧昨天PO出4分鐘影片，表示要說明真相。（翻攝自臉書）家寧昨天PO出4分鐘影片，表示要說明真相。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」Andy與家寧分手後風波不斷，Andy控訴家寧一家奪走苦心經營的頻道，近日兩邊陣營又開始互相叫陣，家寧昨（22日）發布4分鐘「真相」影片，卻被網友認為反擊力道薄弱，無法挽回公眾形象。對此，成人平台SWAG向她招手，詢問是否有意願加入，引起熱議。

相關新聞：熟悉的念稿！家寧反擊Andy揭頻道創立始末 曝分手對話「把全部都給你」

家寧昨天PO出影片，直指Andy自願將一切都給她，但是在4分18秒的影片裡，家寧特有的讀稿機模式和口齒不清朗讀，簡直逼瘋網友，還有人列出她口齒不清的懶人包，跪求她「好好把話講清楚」。

SWAG招攬家寧加入。（翻攝自Threads）SWAG招攬家寧加入。（翻攝自Threads）

眼看網友對於家寧的解釋不領情，公眾形象持續下跌，SWAG直接到她的貼文留言遞出邀請，詢問「那個⋯⋯有沒有考慮來我們這裡呢？」沒想到此言一出，掀起熱烈討論，網友開始發想劇本，並點名合作對象，不過，有網友提醒，「小心連鏡頭布都變張家的」，SWAG回應，「張家人真內行」，也有人建議，可以讓張媽媽協助公司事務，SWAG則大方表示，「如果有興趣加入，我們也是非常歡迎的。

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