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館長淚曝「生意快G掉」 486先生：哭哭啼啼像垮台誰敢去儲值？

「館長」陳之漢直播透露，自己壓力大，「生意快要G掉」。（翻攝自YT）「館長」陳之漢直播透露，自己壓力大，「生意快要G掉」。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢20日晚間直播時突表示，心臟不適有心悸感覺，緊急下節目就醫，他隔天分享病況，形容快吸不到空氣，一度以為要走了。此外，他提到，自己壓力很大，被貼上共匪標籤，「生意快要G掉」。對此，「486先生」陳延昶昨（23日）給予建議。

陳延昶昨天在臉書撰文指出，自己早就告誡過館長，「不要整天在那耍嘴皮，要好好用心在工作，多看書，多閱讀，不然工作肯定會垮台。」豈料，對方不但沒有聽進自己的建議，反而開直播哭哭啼啼，他認為，「這樣並不會有人就掏錢買便當或者參加健身房。」

相關新聞：館長直播突送醫！鬆口最新病況「陷低潮哭了」：我怎麼沒死

陳延昶強調，「經濟的行為是一種需求，最高境界是創造需求，不然也要把需求轉到自己這邊，這是你能否拿出品質質量，讓人家覺得物超所值」，館長整天耍嘴皮，如今哭哭啼啼，只會讓人覺得「你要垮台」，恐會嚇跑消費者，「大家嚇都嚇死還有人敢去你的健身房儲值嗎？

館長直播哽咽紅了眼眶。（翻攝自YT）館長直播哽咽紅了眼眶。（翻攝自YT）

陳延昶暖心向館長喊話，現在好好用心經營健身房跟便當店，或許還來得及，忠言逆耳啊！

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