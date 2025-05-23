小趙麗穎千萬耳環害慘父！遭查貪污「公務員背景意外露餡」

〔記者邱奕欽／台北報導〕有「小趙麗穎」之稱的中國17歲新生代女星黃楊鈿甜，日前參加學校舉辦的成年禮活動時，佩戴一對價值高達230萬元人民幣（約959萬元台幣）的祖母綠耳環，意外讓家庭背景遭質疑，直指她的父親任公職期間涉及貪污行為，如今更被官方正式立案調查，連私下開公司及「生二孩」的違規過往全遭挖出。

「小趙麗穎」黃楊鈿甜年僅17歲，卻配戴要價逼近千萬台幣耳環，遭質疑家世背景。（組合照，翻攝自微博）

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最新進展指出，黃楊鈿甜的父親楊姓男子，已被官方正式立案調查，中國官媒《新華社》證實，四川雅安市紀檢監察等多個單位已組成聯合專案小組，針對楊男在任公務員期間的職務行為展開深入調查，包括疑似在任職期間經商辦企業，以及參加公務員考試時隱瞞「違規生二孩」的事實，涉嫌重大違紀違法。

黃楊鈿甜出席成年禮配戴的祖母綠耳環，遭起底要價約959萬元台幣。（翻攝自微博）

報導指出，楊男任職公務員期間違規私下經商及隱匿違規生育等問題，已引起社會輿論關注，監察機關已立案調查，將依法嚴肅處理；楊男雖發聲明表示絕無貪污，但已擋不住輿論非議。隨著當局啟動調查，黃楊鈿甜也因此捲入父親楊男的爭議風暴之中，形象嚴重受損。

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