（新碟快報）全都是經典！強哥《斷頭谷》破解血案 《哈利波特》全集再現

強尼戴普主演的1999年驚悚之作《斷頭谷》，由鬼才導演提姆波頓執導。（翻攝自IMDB）

〔記者許世穎／專題報導〕經典電影總是有相當多擁護者，也難怪一些大受影迷喜愛的作品近年都以嶄新面貌推出影音收藏，最近一波新出碟片剛好都是舊片新發，影迷也可以重溫這些巨星鉅片，或是具有時代意義的經典之作，同時也代表著「實體影音不死！」

《斷頭谷》UHD 單碟版。（得利影視提供）

由提姆波頓執導、「強哥」強尼戴普主演的1999年驚悚之作《斷頭谷》推出UHD 單碟版，電影集合強哥和「星期三」克莉絲汀娜蕾茜、《沙丘：第二部》克里斯多夫華肯等人一同演出。描述1799年，一名怪異但心地善良的驗屍官克萊恩，對當時法院嚴刑拷打逼迫犯人認罪的方法感到不滿，他主張以科學的鑑證方法辦案，反傳統的舉動受到法院百般的刁難與阻撓。

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此時斷頭谷小鎮發生一連串離奇的血案，克萊恩奉命前往調查，居民聲稱死者都是被一個斷頭鬼騎士所害，並奪走頭顱好彌補他的缺憾。對此荒誕的傳說，他相當嗤之以鼻，直到親眼目睹無頭騎士的真面貌後，才一改質疑態度，憑著一顆善良的心和純真卡翠娜對他的深愛，終於破解斷頭騎士的咒語。

《驚悚》推出UHD單碟版。（得利影視提供）

1996年的《驚悚》推出UHD單碟版，電影集合一代男神李察吉爾、演技派演員蘿拉琳妮、艾德華諾頓及法蘭西絲麥朵曼等人一同演出。描述一名傲慢、聰明絕頂的辯護律師馬丁范爾熱愛法庭上的舌戰及媒體燈光的追逐，這次他故意自願為身無分文、被控謀殺而不知所措的年輕祭壇男孩艾倫史丹勒擔任律師，希望藉此吸引媒體注意。

案件被害者為芝加哥著名神父，艾倫衣服上明顯濺有血跡而被控殺人﹐這位滿腦子只有「贏」的律師馬丁，本不關心艾倫無辜與否的情形，卻突然發現艾倫有點不對勁…他能毫髮未傷的打贏這場官司嗎？

《彗星撞地球》推出UHD單碟版。（得利影視提供）

1998年在好萊塢大銀幕鬧雙胞，一年內兩部題材類似的彗星即將毀滅地球的電影撞題材，不過推出新碟的不是後來賣比較好的《世界末日》，而是口碑更好一點的《彗星撞地球》推出UHD單碟版。

電影由艾美獎得主咪咪蕾德執導，帶領全明星演員陣容，包括勞勃杜瓦、蒂李歐妮、伊萊亞伍德、凡妮莎蕾格烈芙與摩根費里曼一起演出這部結合大場面的驚險刺激與撼動人心的故事。如果你知道再過幾天，有一顆巨大彗星將撞擊地球，全人類可能將滅絕，你會怎麼做？世界末日倒數中。

《秘密與謊言：數位修復版》推出藍光BD及DVD。（得利影視提供）

由英國導演麥克李執導的1996年電影《秘密與謊言》，曾獲選為第49屆坎城影展正式競賽片，並獲得最高榮譽金棕櫚獎。現以數位修復推出《秘密與謊言：數位修復版》藍光BD以及DVD。

該片描述一位出色的攝影師莫里斯，他的妻子莫妮卡勸他幫侄女羅珊舉辦生日派對，但羅珊的母親辛西亞是無力出錢，無奈之下，身為弟弟的莫里斯願意為姊姊出點心力。在籌備生日宴會的過程中，辛西亞突然接到了一名神秘的黑人女子霍坦絲的電話，同時得知霍坦絲是住在倫敦的黑人配鏡師，而她的母親剛過世。兩人見面後，霍坦絲跟辛西亞講述自己的身世，而這秘密直接影響到羅珊的生日派對。

哈利波特系列再度推出全新《哈利波特全系列藍光套裝》（左），《絕命追殺令》現推出平裝版UHD+BD 雙碟限定版。（得利影視提供）

「哈利波特」全系列再度回歸，推出全新封面的《哈利波特全系列藍光套裝》8碟裝，帶領粉絲再度重返霍格華茲，一次收藏8部系列電影；還有先前先前推出過鐵盒版並完售的「福伯」哈里遜福特經典作品《絕命追殺令》，推出平裝的UHD+BD 雙碟限定版。

《寄了一整個春天》（左）、《第36個故事》推出DVD。（得利影視提供）

此外，還有兩部華語片推出DVD，包括由陳果監製的話題港片《寄了一整個春天》，描述孤獨的女高中生渴望初嗜戀愛滋味，卻因天生口吃遲遲未能如願。她與好友經營網上販賣內褲的生意，意外獲得買家的關注及愛慕。當她沉溺於這場不道德的交易，以為找到願意耐心傾聽自己的真愛時，不知不覺間卻失去了唯一摯友。

另一部則是《老狐狸》金馬最佳導演蕭雅全2010年作品《第36個故事》舊碟新出。電影由金馬影后桂綸鎂、林辰唏、張翰聯合主演，講述「朵兒咖啡館」裡兩個女孩與客人的奇妙故事。

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