（專訪）台泰《鬼家人》合作續集有譜？許光漢搭檔Billkin跨國辦案

金百倫想到許光漢可以跨國辦案與Billkin合作，那一定會非常好玩。（金盞花大影業提供）

〔記者廖俐惠／專訪〕電影《冥婚鬧泰大》的泰國監製班莊比辛達拿剛、導演查揚諾布普拉寇難得來台，與《關於我和鬼變成家人那件事》的監製金百倫展開對談，接受專訪的過程中，看得出台泰雙方合作很順利，班莊、查揚諾笑說與台方接洽時最驚訝的，就是金百倫的美貌，讓金百倫也笑得十分開心：「他一定要說Yes的！」而金百倫非常期待下次的合作，看要不要許光漢到泰國辦案找上Billkin，直呼「這樣很好玩」。

泰版監製班莊（左）、泰版導演查揚諾（右）笑說最驚訝的是台版監製金百倫的美貌，3人受訪有說有笑，合作非常愉快。（記者潘少棠攝）

泰國監製班莊比辛達拿剛、導演查揚諾布普拉寇對台灣並不陌生，班莊不時能以中文回答問題，而導演查揚諾甚至最近才剛和太太到宜蘭羅東參加路跑，兩人都看過不少台灣電影，最有印象的是《藍色大門》，「我們這個年代的年輕人都看《藍色大門》」，監製班莊則特別提及楊德昌的《一一》，這是一部讓他走出電影院之後，還沉浸在電影氛圍的作品。

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最想合作的台灣演員，監製班莊提及桂綸鎂，而演出《鬼家人》的許光漢，班莊大讚他非常的棒，當時確實也有人提過要邀請台版演員來客串，不過笑說「預算可能太高了」。

金百倫（中）已經熱情邀請泰國監製班莊比辛達拿剛、導演查揚諾布普拉寇再次合作。（記者潘少棠攝）

台泰雙方這次合作得十分愉快，被問到未來是否想要再次合作？金百倫立刻表示：「我一直熱烈的邀請他們，而且從他們拍完沒多久，我持續騷擾班莊跟導演，這次來不答應，我不會讓他回泰國！」還搞笑逼班莊、查揚諾交出護照。

金百倫爆料在兩個月前知道班莊要來台灣時，就不停暗示他「這個我做完了，那麼下一個呢？我一直在提醒他」。她進一步指出，這次他們一起拍了喜劇，其中的泰式笑點還有泰國的驚悚，她跟程偉豪導演都非常喜歡，「兩邊不同文化養分，搞不好台泰驚悚大亂鬥，兩地之間的神明、驚悚情節，我跟他（程偉豪）都一直在家裡亂想，我們一直煩班莊。」監製班莊則說「當然要」，也很願意再次合作。

不少網友敲碗許光漢（左）、Billkin能夠合作。（金盞花大影業提供）

金百倫放話觸角伸到泰國，點子不少，又透露確實想過許光漢飾演的明翰之後要到泰國辦案，「必須要找到明（Billkin），不覺得很好玩嗎，（找他當線人？）對啊Billkin還在當線人，這次是國際線人。」導演查揚諾也很喜歡這個想法，是否會有續集，大家拭目以待。《冥婚鬧泰大》已在台上映。

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