晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）台泰《鬼家人》合作續集有譜？許光漢搭檔Billkin跨國辦案

金百倫想到許光漢可以跨國辦案與Billkin合作，那一定會非常好玩。（金盞花大影業提供）金百倫想到許光漢可以跨國辦案與Billkin合作，那一定會非常好玩。（金盞花大影業提供）

〔記者廖俐惠／專訪〕電影《冥婚鬧泰大》的泰國監製班莊比辛達拿剛、導演查揚諾布普拉寇難得來台，與《關於我和鬼變成家人那件事》的監製金百倫展開對談，接受專訪的過程中，看得出台泰雙方合作很順利，班莊、查揚諾笑說與台方接洽時最驚訝的，就是金百倫的美貌，讓金百倫也笑得十分開心：「他一定要說Yes的！」而金百倫非常期待下次的合作，看要不要許光漢到泰國辦案找上Billkin，直呼「這樣很好玩」。

泰版監製班莊（左）、泰版導演查揚諾（右）笑說最驚訝的是台版監製金百倫的美貌，3人受訪有說有笑，合作非常愉快。（記者潘少棠攝）泰版監製班莊（左）、泰版導演查揚諾（右）笑說最驚訝的是台版監製金百倫的美貌，3人受訪有說有笑，合作非常愉快。（記者潘少棠攝）

泰國監製班莊比辛達拿剛、導演查揚諾布普拉寇對台灣並不陌生，班莊不時能以中文回答問題，而導演查揚諾甚至最近才剛和太太到宜蘭羅東參加路跑，兩人都看過不少台灣電影，最有印象的是《藍色大門》，「我們這個年代的年輕人都看《藍色大門》」，監製班莊則特別提及楊德昌的《一一》，這是一部讓他走出電影院之後，還沉浸在電影氛圍的作品。

最想合作的台灣演員，監製班莊提及桂綸鎂，而演出《鬼家人》的許光漢，班莊大讚他非常的棒，當時確實也有人提過要邀請台版演員來客串，不過笑說「預算可能太高了」。

金百倫（中）已經熱情邀請泰國監製班莊比辛達拿剛、導演查揚諾布普拉寇再次合作。（記者潘少棠攝）金百倫（中）已經熱情邀請泰國監製班莊比辛達拿剛、導演查揚諾布普拉寇再次合作。（記者潘少棠攝）

台泰雙方這次合作得十分愉快，被問到未來是否想要再次合作？金百倫立刻表示：「我一直熱烈的邀請他們，而且從他們拍完沒多久，我持續騷擾班莊跟導演，這次來不答應，我不會讓他回泰國！」還搞笑逼班莊、查揚諾交出護照。

金百倫爆料在兩個月前知道班莊要來台灣時，就不停暗示他「這個我做完了，那麼下一個呢？我一直在提醒他」。她進一步指出，這次他們一起拍了喜劇，其中的泰式笑點還有泰國的驚悚，她跟程偉豪導演都非常喜歡，「兩邊不同文化養分，搞不好台泰驚悚大亂鬥，兩地之間的神明、驚悚情節，我跟他（程偉豪）都一直在家裡亂想，我們一直煩班莊。」監製班莊則說「當然要」，也很願意再次合作。

不少網友敲碗許光漢（左）、Billkin能夠合作。（金盞花大影業提供）不少網友敲碗許光漢（左）、Billkin能夠合作。（金盞花大影業提供）

金百倫放話觸角伸到泰國，點子不少，又透露確實想過許光漢飾演的明翰之後要到泰國辦案，「必須要找到明（Billkin），不覺得很好玩嗎，（找他當線人？）對啊Billkin還在當線人，這次是國際線人。」導演查揚諾也很喜歡這個想法，是否會有續集，大家拭目以待。《冥婚鬧泰大》已在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中