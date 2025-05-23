（專訪）台版《鬼家人》不怕被魔改！為泰版大開綠燈：混血兒也是我的孩子

泰版監製班莊（左起）、台版監製金百倫、泰版導演查揚諾一起做出《冥婚鬧泰大》中的「嗚嗚」pose，看得出好交情。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕台灣原創IP近年愈來愈受到矚目，光是今年就有至少3部以台灣電影為基礎改編的電影上映，《不能說的·秘密》就有日韓兩個版本，李安執導的《喜宴》問世30年後，美籍韓裔導演以現代化的視角舉辦一場截然不同的《囍宴》，《關於我和鬼變成家人那件事》也獲得各國青睞，泰國版《冥婚鬧泰大》以台灣傳統搭配泰式文化，同樣笑點滿滿。

《冥婚鬧泰大》的監製班莊比辛達拿剛、導演查揚諾布普拉寇聯手《鬼家人》監製金百倫一同接受專訪，班莊曾經打造出《鬼影》、《薩滿》等紅遍亞洲的作品，先前《鬼家人》在香港電影節放映，班莊一看完電影後就非常喜歡，走出戲院後立刻打回泰國開始通知相關人士，沒想到兩個禮拜後就向台方提出邀請。

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《冥婚鬧泰大》反派大本營設定在泰拳館，這是與台版不同的地方。（金盞花大影業提供）



台版監製金百倫曾經改編過韓國電影，推出的《當男人戀愛時》同樣創造破億票房，她坦言以往都是改編他國的作品，如今《鬼家人》能以其他民族、文化再次詮釋時，十分興奮且期待，她也不擔心台版會被泰版壓過去，金百倫形容泰版像是「混血兒」，「它們都是我的孩子，任何小孩被誇我都會很開心。」

《鬼家人》所擁有的元素，包括鬼魂、男男及喜劇風格，都是泰國很拿手的題材，班莊在看完《鬼家人》之後曾說「這是泰國人會拍出的作品，好像被台灣搶先了」，班莊受訪時表示，他當時確實想著「泰國人怎麼想不到要這樣拍，怎麼會是台灣拍？」大讚台灣團隊非常聰明。

泰版監製班莊（左起）、台版監製金百倫、泰版導演查揚諾合作無間。（記者潘少棠攝）

只是作品在改編的過程中，「魔改」、「亂改」導致原作與改編方不合的情況時有所聞，金百倫倒是不擔心，對班莊的團隊放了120個心，他知道監製、導演及演員全都到位，基於對創作者的信任，完全沒有要求泰方一定要保留什麼元素或者給出禁忌。

金百倫（中）為泰方大開綠燈，對泰國監製班莊、導演查揚諾很有信心。（記者潘少棠攝）

她回憶起台版前前後後籌備了4年，其中劇情刪刪減減，做出各種的排列組合，如今有更多創作者的腦袋加入，內容如何更上一層樓讓她非常期待，「期待長成我們不認識的樣子，我相信會更好，我們有缺點，下一次改編（彌補）了我們曾經的遺憾。」

班莊也希望能夠盡量維持原版的元素，像是雙男主角的化學反應，以及浴室、鋼管等亮點戲，當然泰國沒有的「冥婚」、「撿紅包」的習俗也保留下來。同時《冥婚鬧泰大》加入了泰國元素，監製班莊、導演查揚諾舉例，原本台版的重頭戲是在漁港，而泰版的則選擇泰味濃濃的「泰拳館」，也延伸出「男生就是要打泰拳」的性別刻板印象議題，而男主角「明」有別於原版的「警察」，職業變成「警察線人」，迪迪男友性向的改變也是不同於台版。

《鬼家人》（左）致敬泰國監製班莊的作品《鬼影》，而泰版《冥婚鬧泰大》（右）也沿用了這個點子。（翻攝自YouTube）

《冥婚鬧泰大》保留冥婚、紅包等習俗，右為Billkin。（金盞花大影業提供）

金百倫不吝於給泰版稱讚，例如台版的最後重頭戲拆成了兩、三個地方拍攝，而泰版則是集中在泰拳館，一個據點就完成情節任務，金百倫認為這樣更加清爽。她還提到，其實在「明翰」進夜店之前，也希望讓許光漢換裝，但礙於經費不足等諸多考量，最後只能捨棄，沒想到泰版的「明」卻真的換裝了，雙方心有靈犀，讓金百倫十分開心，「這個情節對大家來講不是大事，但創作者之間有很好的默契，那一段很有趣！」金百倫當場與班莊、查揚諾布普拉寇一起喊YA，相當有默契。

Billkin（右）在《冥婚鬧泰大》中打扮閃亮，讓金百倫相當驚喜，因為原本台版《鬼家人》也想將許光漢打扮得花枝招展，但最後因為資金問題作罷。（金盞花大影業提供）

有趣的是，在《鬼家人》當中，林柏宏在浴室騎上許光漢的橋段，其實是為了致敬班莊的代表作《鬼影》，結果班莊本人卻渾然不知，到了台灣出席記者會當天才知道這件事情，讓導演程偉豪相當震驚，心碎滿地。

台灣原創IP作品外銷海外不容易，《鬼家人》是其中一個成功的例子，金百倫表示，原創劇本是團隊關起門來對話所誕生，從來不知道這個故事可以走得多遠，各種接踵而至的挑戰，讓導演程偉豪稱「這是迄今為止最難的一部」。不過金百倫凡事有先後順序，而「有個好故事」是最優先要考慮的，如果沒有好產品，空投放行銷資源，觀眾進電影院反應不如預期，也不會有續航力，產品、行銷都一樣重要。《冥婚鬧泰大》已在台上映。

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