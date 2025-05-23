晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

心碎！S媽深夜2度發聲 悲泣「70多歲半夜就是哭」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛2月初不幸因流感併發肺炎病逝，家屬們面對突如其來的噩耗悲痛欲絕，尤其是「S媽」黃春梅仍沉浸在喪女的悲痛之中。然而，大S悄然離世已屆滿百日，S媽今（23日）深夜再次發聲，內容令人心碎萬分。

相關新聞 蔡康永憶大S「想念被鼓勵」 感謝S媽生下大小S看哭網友

「小S」徐熙娣為撫慰「S媽」黃春梅喪女之痛，日前號召親友與粉絲分享大S帶來的影響與追思片段，當時賈永婕透露最想念大S直率又犀利的語氣，「真的非常非常捨不得你，非常非常想念你。」S媽隨即感受到大家的關愛，忍淚對外發聲回應「謝謝寶貝」。

「S媽」黃春梅（右）仍未走出大S離世之痛。（翻攝自微博）「S媽」黃春梅（右）仍未走出大S離世之痛。（翻攝自微博）

事隔2週，S媽顯然仍未走出白髮人送黑髮人之哀戚，深夜2度痛心發聲，「我的婷婷（小女兒）不希望我在這時間與FB朋友們互動、因為這個時間是我傷心哭泣的時刻、那我70多歲了半夜三更、我能幹什麼、就是哭嗎？」、「好想我的心肝寶貝喔。」令一眾網友心碎不已。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中