心碎！S媽深夜2度發聲 悲泣「70多歲半夜就是哭」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛2月初不幸因流感併發肺炎病逝，家屬們面對突如其來的噩耗悲痛欲絕，尤其是「S媽」黃春梅仍沉浸在喪女的悲痛之中。然而，大S悄然離世已屆滿百日，S媽今（23日）深夜再次發聲，內容令人心碎萬分。

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「小S」徐熙娣為撫慰「S媽」黃春梅喪女之痛，日前號召親友與粉絲分享大S帶來的影響與追思片段，當時賈永婕透露最想念大S直率又犀利的語氣，「真的非常非常捨不得你，非常非常想念你。」S媽隨即感受到大家的關愛，忍淚對外發聲回應「謝謝寶貝」。

「S媽」黃春梅（右）仍未走出大S離世之痛。（翻攝自微博）

事隔2週，S媽顯然仍未走出白髮人送黑髮人之哀戚，深夜2度痛心發聲，「我的婷婷（小女兒）不希望我在這時間與FB朋友們互動、因為這個時間是我傷心哭泣的時刻、那我70多歲了半夜三更、我能幹什麼、就是哭嗎？」、「好想我的心肝寶貝喔。」令一眾網友心碎不已。

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