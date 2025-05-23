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超狂犯罪動作鉅片《偷天盜日》首曝預告！奧斯汀巴特勒帥出新高點

柔伊克拉維茲（左）和奧斯汀巴特勒在《偷天盜日》上演火辣激情戲。（索尼影業提供）柔伊克拉維茲（左）和奧斯汀巴特勒在《偷天盜日》上演火辣激情戲。（索尼影業提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由《黑天鵝》、《噩夢輓歌》名導戴倫艾洛諾夫斯基執導的最新犯罪動作鉅片《偷天盜日》，昨（22）日曝光首支預告。結合暴力街頭、黑色幽默與犯罪追逐，飾演主角「漢克」的奧斯汀巴特勒，意外捲入一場牽涉巨額贓款的幫派衝突，來自各方的追殺逼他走上鋌而走險的逃亡之路，這場死亡遊戲將是對他生存本能的極限試煉。

電影改編自查理休斯頓同名暢銷小說，衝著戴倫艾洛諾夫斯基的響亮名聲，網羅影壇一線卡司眾星雲集，除了「貓王」奧斯汀巴特勒之外，華麗陣容還包括《蝙蝠俠》柔伊克拉維茲、《X戰警：金鋼狼》李佛薛伯、《魔比斯》麥特史密斯、「金霸王」文森唐諾佛利歐，以及拉丁饒舌歌手壞痞兔。

奧斯汀巴特勒在《偷天盜日》意外捲入一場牽涉巨額贓款的幫派衝突。（索尼影業提供）奧斯汀巴特勒在《偷天盜日》意外捲入一場牽涉巨額贓款的幫派衝突。（索尼影業提供）

導演艾洛諾夫斯基向來是影展獎季的熱門人選，不過新作似乎與之前的作品有不一樣的面貌，《偷天盜日》明顯走商業動作片路線。他表示：「我想好萊塢最成功的地方，就是作為娛樂產業的中心，我們平常生活壓力這麼大，我很想拍部有趣的電影，然後我看看我手上所有的劇本，最好玩的絕對就是查理休斯頓的《偷天盜日》了！」

奧斯汀巴特勒（右）在《偷天盜日》和麥特史密斯走上瘋狂的逃亡之路。（索尼影業提供）奧斯汀巴特勒（右）在《偷天盜日》和麥特史密斯走上瘋狂的逃亡之路。（索尼影業提供）

預告中奧斯汀，替去倫敦的好友照顧家中的貓咪，卻意外捲入一場天大的誤會。俄羅斯人、波多黎各人、希伯來人等各路黑幫，為了羅斯藏匿的四百多萬美金贓款，對兩人展開鋪天蓋地的追殺，衰運纏身的漢克被迫走上瘋狂的逃亡之路，腎上腺素爆表的街頭飛車和槍林彈雨，看似聰明的計劃卻是最危險的失控惡夢。

《偷天盜日》將於9月12日正式在台上映，絕對是今年下半年最具有娛樂性的話題動作片。

《偷天盜日》預告：

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