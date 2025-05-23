水行俠醞釀十年集大成拍劇直呼太狂！掛保證「精彩超越《冰與火之歌》」

傑森摩莫亞醞釀十年，終於拍攝史詩影集《戰酋》。（Apple TV+ 提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕Apple TV+ 釋出全新史詩影集《戰酋》前導預告，「水行俠」傑森摩莫亞不只主演，更親自擔任編劇與監製，開心表示醞釀十年的夢想成真，更高呼：「《戰酋》精彩程度超越《冰與火之歌》，真的太狂了！」

這部原創影集由傑森與《水行俠：失落王國》編劇湯瑪斯帕阿西貝特攜手打造，兩人長年醞釀、集結十年創作能量，終於說出這段深具文化意涵的歷史傳說。除了集結夏威夷原住民故事與磅礡戰爭場面，傑森更為角色苦學夏威夷語，形容這是他人生中最難的語言，只因「這個故事值得一切努力」。

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影集《戰酋》改編自真實歷史事件，講述戰士卡亞納，如何在殖民勢力逼近前奮力統一群島、捍衛家園。（Apple TV+ 提供）

影集找來《星際爭霸戰：浩瀚無垠》道格瓊擔任節目統籌，賈斯汀鍾執導首兩集。音樂則由奧斯卡配樂大師漢斯季默攜手詹姆斯艾佛林漢聯手打造，注入史詩格局的氣勢與情感。不僅是一場視覺與情感的震撼，更是傑森最私密也最具野心的創作代表作。

《戰酋》以十九世紀初的夏威夷群島為背景，改編自真實歷史事件，講述傑森飾演的戰士卡亞納，如何在殖民勢力逼近前奮力統一群島、捍衛家園。傑森摩不僅擔任主演，更首度參與影集編劇，並親自執導最終集，被視為其職業生涯中最具個人風格與情感投入的作品之一。全劇共9集，將於8月1日在 Apple TV+ 全球首播前兩集，之後每週五上線新集數。

《戰酋》前導預告：

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