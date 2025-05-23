（連線專訪）緊張冒險也能笑翻？卡拉辛斯基《尋秘不老泉》飆戲娜塔莉「等了很多年」

〔記者許世穎／台北－巴黎連線專訪〕由鬼才導演蓋瑞奇執導的 Apple TV+ 冒險新片《尋秘不老泉》，找來《噤界》約翰卡拉辛斯基和影后娜塔莉波曼與首度合作，飾演一對疏遠多年的兄妹，攜手展開尋找傳說中「不老泉」的跨國行動，兩人片中展現自然默契，戲外也笑聲不斷。約翰形容兄妹的設定只有在真的跟對方玩得開心時才成立，「我每天都和她笑成一團，她真的很有趣！」

約翰卡拉辛斯基（右）和娜塔莉波曼在《尋秘不老泉》飾演感情疏遠的兄妹。（Apple TV+ 提供）

該片宛如「現代版印第安納瓊斯」般結合古文明線索、全球取景動作場面與兄妹間的詼諧互動，從維也納圖書館一路走到埃及金字塔，打造充滿娛樂性的世界級旅程。約翰表示：「我等這樣的電影等了很多年，這正是我童年幻想會演出的那種片！」

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娜塔莉則說，這部電影的魅力不僅來自蓋瑞奇的導演風格或和約翰及其他演員合作的機會，甚至是能夠環遊世界四處旅行，更難得的是能和孩子一起觀賞，「能參與一部這麼有冒險規模、又適合闔家觀賞的作品真的不常見，我一直在找這樣的電影！而且是可以和孩子一起享受的，真的非常難得。」

約翰卡拉辛斯基（左）、娜塔莉波曼（右）在《尋秘不老泉》展開奪寶冒險。（Apple TV+ 提供）

電影拍攝足跡遍及曼谷、利物浦、維也納，甚至成為首部獲准在開羅金字塔拍攝動作場景的好萊塢大片，娜塔莉感動回憶：「那真的像作夢，我們就站在金字塔前，還走進去拍戲！」劇組甚至成功讓直升機降落於吉薩高原，並引爆一台吉普車，約翰笑言：「如果這因此毀了其他劇組未來的拍攝機會，我覺得也值得了！」

雖然並非首次演出動作片，但約翰透露片中一幕跛腳追火車的場景，其實是真實脫水抽筋，「我追著火車，心想，『如果錯過這次，我一輩子沒機會了。』」他說特技團隊還即刻支援一招妙方：「他們說：『喝可樂就好。』我還想說怎麼可能？結果還真的管用！」

約翰卡拉辛斯基（左）和娜塔莉波曼日前一同出席《尋秘不老泉》首映會。（Apple TV+ 提供）

兩人飾演的兄妹，從疏遠到重新建立連結、合作解謎，踏上一場追尋刺激旅程。而導演蓋瑞奇對這個神話的解釋也讓約翰印象深刻：「蓋常說，不老泉可能不是某個地方，而是一種讓自己更快樂、也讓身邊人更快樂的轉變。我很喜歡這種說法，很深刻，他真的既幽默又有深度。」《尋秘不老泉》將於今天（23日）於Apple TV+ 全球首播。

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