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米可白逛街強碰貴婦情敵 雙姝搶包「超假掰」嘴臉曝光

米可白在《好運來》與情敵錦雯看上同一個包包。（翻攝自臉書）米可白在《好運來》與情敵錦雯看上同一個包包。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕米可白在民視八點檔《好運來》飾演藍葦華的老婆，近來出現「貴婦情敵」錦雯，兩人眼光相同，看上同一個包包，當場上演「搶包大戰」，這場戲讓米可白耗盡所有能量，直喊：「好累！」

米可白劇中與老公藍葦華逛街時，竟和尪的昔日情人錦雯撞個正著，還很巧地看上同一個包包，錦雯不斷展現對藍葦華的喜愛之情，讓米可白不是滋味，也當場變得「超假掰」，不斷流露出自己受到老公疼愛，除了聲音變得嗲聲嗲氣，還說：「我先生是我的專屬購物車，我喜歡什麼，他都會買單」、「這個包包樸實、低調，和我老公一樣，我們很合，相記得不得了」，誇張的肢體及語調，令人看得會心一笑。

米可白在《好運來》與情敵錦雯看上同一個包包。（翻攝自臉書）米可白在《好運來》與情敵錦雯看上同一個包包。（翻攝自臉書）

對於這樣搶包的橋段，米可白在臉書提到，當天其實只有拍這一場戲，但疼累的程度像是演了5場戲，「我全部能量都用完，好累。」因為她近期發現，觀眾相當喜歡逗嘴、無厘頭的劇情，「但對於我這種，講每句話要有邏輯、要有目的性，算是難上加難。看到這場劇本，我一頭霧水，沒有方向也不知道要怎麼發揮。」

米可白（中）在《好運來）於錦雯（左）面前勾老藍葦華（名）撒嬌放閃。（翻攝自臉書）米可白（中）在《好運來）於錦雯（左）面前勾老藍葦華（名）撒嬌放閃。（翻攝自臉書）

就在困惑之餘，飾演老公的藍葦華便跟她說：「妳什麼都不要想，妳就亂演，有多假掰就假掰。」米可白聽取建議後，放鬆地和錦雯上演搶抱戲碼，演完還被藍葦華誇讚：「這是妳最近演最好的一場戲…快笑死我。」且導演也對米可白的演出給予肯定，跟她說：「我看鏡頭時，一直笑，妳演出不一樣的文琪，很有趣。」

米可白（中）在《好運來》與情敵錦雯（左）看上同一款包包。（翻攝自臉書）米可白（中）在《好運來》與情敵錦雯（左）看上同一款包包。（翻攝自臉書）

米可白表示，這場戲算是把自己「砍掉重練」，打破以往的表演模式，但她仍非常享受當下的演出，同時也感謝對手演員藍葦華及錦雯。

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