《長相思》男神白髮現身 戴面具拍戲熱到長痱子

檀健次飾演的相柳戴著面具，卻讓他熱到長痱子。（緯來提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕檀健次在古裝劇《長相思》中一人分飾兩角，分別是深情軍師「相柳」與灑脫貴公子「防風邶」。劇中他以白髮造型亮相，仙氣十足的扮相掀起網友熱議，被大讚「太適合白髮了」。檀健次坦言，「很感謝相柳這個角色讓我有機會詮釋他」。

不過帥氣的外表背後，卻藏著拍攝的辛苦回憶。檀健次透露，拍攝期間正值橫店最炎熱的季節，他飾演的「相柳」常戴著一塊仿冰質面具，一戴就是一整天。「又熱又悶，面具一摘妝就花了，臉上還長了痱子。」他無奈地笑說，當時只能不斷偷時間把面具拿下來透氣，皮膚才不會受不了。

請繼續往下閱讀...

檀健次（右）與楊紫在《長相思》受情蠱，感知對方的危險。（緯來提供）

除了外在吃苦，「相柳」這個角色的背景也讓檀健次印象深刻，「他是一個窮將軍，沒什麼錢，想要什麼都得威脅玟小六才能拿到。」這樣的設定讓他感到又心疼又有趣。

對於將小說人物搬上螢幕，檀健次認為是一大挑戰，「觀眾早就有既定印象了，我們怎麼演都容易被比較。」因此他盡量從自身理解出發，「演員是幫觀眾具象化想像的人」，幸好最終觀眾買單，讓他相當感動。

他也強調，每個角色都值得尊重，「角色成就了我，我也盡全力去成就角色。」他相信，只要真誠地演好每一場戲，角色總會給出回饋。

《長相思》目前於緯來戲劇台43頻道，每週一至五晚間10點至12點播出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法