晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

（專訪）李李仁重逢初戀如偶像劇 一張車票南下奇蹟尋人

〔記者蕭方綺／專訪〕李李仁在公視台語台、華視新戲《拜六禮拜》中在婚姻困頓之際，意外和初戀鍾欣凌重逢。戲外，他的初戀在國中開始，但因他貪玩，彼此算是不歡而散。他當兵時回想起這段感情，總覺得有些過意不去，當時輾轉得知初戀女友搬到高雄賣衣服，他靠著一股衝動以及有限的線索，索性買了張南下車票去找她。

李李仁的初戀在國中。（記者王文麟攝）李李仁的初戀在國中。（記者王文麟攝）

他從小就是學校風雲人物，還當過足球隊、田徑隊的隊長，算是被眾星拱月的天之驕子，不懂的珍惜感情，因此國中畢業後就和初戀女友斷聯，後來決定再給自己一次機會見見對方。

他其實不知道初戀女友擺攤的確切位置，只能硬著頭皮到高雄後火車站一攤一攤找，沒想到後來宛如偶像劇畫面，讓他真的找到，彼此都嚇了一大跳。對方問他「怎麼會來」，他卻擔心自己的行為熱臉貼冷屁股，嘴硬回：「來找女朋友。」讓對方瞬間變臉。如今回想，李李仁笑說：「我抱著一種見老朋友的心情，青春不留遺憾了。」

相關新聞 《人物專訪》李李仁初戀憶往 衝高雄追愛

李李仁是個會展示脆弱一面的爸爸。（記者王文麟攝）李李仁是個會展示脆弱一面的爸爸。（記者王文麟攝）

初戀這段故事不只老婆陶晶瑩知道，他的一雙兒女也知悉爸爸過往情史。他是個會展示脆弱一面給小孩看的爸爸，像是4年前送女兒赴美讀高中，「我一離開女兒，轉頭開車就哭到不能自己，老婆看我哭這麼慘，覺得傻眼，沒想到汽車後座傳來更大聲的啜泣聲，原來是兒子哭著喊『想姊姊』。」

李李仁從小就是學校風雲人物。（記者王文麟攝）李李仁從小就是學校風雲人物。（記者王文麟攝）

如今他的2個小孩都在國外求學，大女兒荳荳在美國讀大學，兒子小龍則在新加坡讀書，一家人雖然四散各地，感情依舊緊密。他女兒常打電話分享「宿舍朋友每天都開Party」的盛況，陶晶瑩都會鼓勵女兒多多參與交朋友，護女心切的他則在電話那頭喊著：「不許去！」展現出老爸可愛又矛盾的一面。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中