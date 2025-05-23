（專訪）李李仁重逢初戀如偶像劇 一張車票南下奇蹟尋人

〔記者蕭方綺／專訪〕李李仁在公視台語台、華視新戲《拜六禮拜》中在婚姻困頓之際，意外和初戀鍾欣凌重逢。戲外，他的初戀在國中開始，但因他貪玩，彼此算是不歡而散。他當兵時回想起這段感情，總覺得有些過意不去，當時輾轉得知初戀女友搬到高雄賣衣服，他靠著一股衝動以及有限的線索，索性買了張南下車票去找她。

李李仁的初戀在國中。（記者王文麟攝）

他從小就是學校風雲人物，還當過足球隊、田徑隊的隊長，算是被眾星拱月的天之驕子，不懂的珍惜感情，因此國中畢業後就和初戀女友斷聯，後來決定再給自己一次機會見見對方。

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他其實不知道初戀女友擺攤的確切位置，只能硬著頭皮到高雄後火車站一攤一攤找，沒想到後來宛如偶像劇畫面，讓他真的找到，彼此都嚇了一大跳。對方問他「怎麼會來」，他卻擔心自己的行為熱臉貼冷屁股，嘴硬回：「來找女朋友。」讓對方瞬間變臉。如今回想，李李仁笑說：「我抱著一種見老朋友的心情，青春不留遺憾了。」

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李李仁是個會展示脆弱一面的爸爸。（記者王文麟攝）

初戀這段故事不只老婆陶晶瑩知道，他的一雙兒女也知悉爸爸過往情史。他是個會展示脆弱一面給小孩看的爸爸，像是4年前送女兒赴美讀高中，「我一離開女兒，轉頭開車就哭到不能自己，老婆看我哭這麼慘，覺得傻眼，沒想到汽車後座傳來更大聲的啜泣聲，原來是兒子哭著喊『想姊姊』。」

李李仁從小就是學校風雲人物。（記者王文麟攝）

如今他的2個小孩都在國外求學，大女兒荳荳在美國讀大學，兒子小龍則在新加坡讀書，一家人雖然四散各地，感情依舊緊密。他女兒常打電話分享「宿舍朋友每天都開Party」的盛況，陶晶瑩都會鼓勵女兒多多參與交朋友，護女心切的他則在電話那頭喊著：「不許去！」展現出老爸可愛又矛盾的一面。

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