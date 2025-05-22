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娛樂 最新消息

王耀慶片酬跌回「地板價」？ 唱跳王心凌《愛你》

王耀慶（右）和導演蘇彪一同受訪。（兩岸電影節提供）王耀慶（右）和導演蘇彪一同受訪。（兩岸電影節提供）

〔記者許世穎／台北報導〕近年多在中國發展的王耀慶返台參加兩岸電影展，今（22）日與電影《“騙騙”喜歡你》導演蘇彪一同接受媒體訪問，展現一貫的幽默魅力。他擅長詮釋各式角色，甚至被粉絲暱稱為「國民舅舅」。談到片酬是否隨人氣上漲，他笑說：「這是一個動態的過程，已經過了可以漲價的時間，就像股市一樣，現在是地板價。」他也不忘喊話：「台灣演員便宜又好用！」

《“騙騙”喜歡你》以感情詐騙為題，王耀慶在片中飾演能言善道的頂級騙子，甚至跳起王心凌的《愛你》，笑果十足。導演蘇彪透露，其實試了許多首歌，最終選用〈愛你〉是出於他身為「心凌男孩」的私心。他盛讚王耀慶：「我需要100分他會給我120分，氣氛擔當絕對是他！」王耀慶則笑說：「滿不滿足廣大心凌男孩我不知道，但目前沒收到律師函，應該還好。」

王耀慶近年都在中國發展。（兩岸電影節提供）王耀慶近年都在中國發展。（兩岸電影節提供）

現年50歲的王耀慶被問是否會排斥飾演大叔或爺爺角色？他坦然表示不設限，並以日前與楊貴媚相遇為例，讚她是「定海神針」，演出《影后》毫無替代性。他認為演員的鬆弛感來自生活與經歷，不應被年齡框架束縛。若要演學生？他笑說：「會不會有點尷尬？雖然我不尷尬，尷尬的是別人，但我會替別人著想！」

外型維持年輕的他談起保養也頗有一套。他透露，早年演出《花系列》、《天下第一味》時，反而巴不得臉上多點皺紋，好早日「升格」中生而非小生，「男人有點皺紋才有味道。有人說中生很快就變老生，那然後呢？往生啊！」妙語如珠笑翻現場。他也坦言沒刻意養生，笑說：「跟大家一樣，會存很多健身影片，但沒在做。」

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