（專訪）才動完腦動脈瘤手術又暈倒！許藍方認曾癲癇「翻白眼大叫」曝最新病況

許藍方曝最新近況。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／專訪〕許藍方日前透露曾診斷出腦中有動脈瘤，年初檢查發現變大，上個月做完手術出院不到一個月就復工，前幾天還傳出暈倒，日前她接受專訪透露最新近況，坦言可能是自己術後輕忽醫生的話，才會暈倒。

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許藍方4月開刀後5月初就上工，當時醫生還有叮嚀她日常姿勢轉換要注意，但當時自絕不會跌倒，這才輕忽暈倒，也說這就跟很多人有時猛地站起來會頭暈一樣，自己並沒有大礙，而腦動脈瘤術後要等三個月至半年再做追蹤，坦言現在身體容易累、會疲乏。

許藍方在術前曾寫下遺囑，也提到簽下名字那一刻，發現自己沒有遺憾，反而很滿足。許藍方說很鼓勵大家能夠提前做好準備，遇到問題就面對、解決，「至少我已經交代好了，可以安心去。」

許藍方曝最新近況。（記者胡舜翔攝）

而她對「死亡」也有屬於自己一套浪漫見解，坦言自己沒有到懼怕死亡，反而會嚮往死後世界，認為那裡人跟人是用「意念」溝通，會是很和平的、沒有貪嗔癡慢疑等煩惱，「我會覺得如果該是這樣會有多好，我相信每個人的身體軀殼是暫時的，但靈魂不會死亡，它只會去不同的地方。」最近身體頻亮紅燈，被問到「緋聞好友」王少偉是否有送上關心，許藍方則笑回︰「他說會幫我唸經祈福。」

許藍方之前也曾在節目上分享讀書時期曾發生過癲癇症狀，提到是在念博士班時期，那時候為了求好天天熬夜做功課、壓力過大，常常只要月經來的時候就會誘發癲癇，不過發作時自己不會知道，都是旁人被她「翻白眼大叫」的舉動嚇傻，自己只會覺得為什麼躺在地上，不過她也說現在好很多，沒有再發作。

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