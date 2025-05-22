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AV新人超猛 F級前追星族青春肉體超迷人

20歲的浅野心愛挾青春的肉體前進AV產業。（翻攝自X）20歲的浅野心愛挾青春的肉體前進AV產業。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕AV界又有新人登場，20歲的追星族浅野心愛雖然只有155公分高，卻擁有F級豪乳、白皙皮膚、纖細腰枝，葫蘆般的身材搭配清純可愛的長相，完全滿足男人夢想中「天使臉孔、魔鬼身材」條件。

浅野心愛擁有F級豪乳、白皙皮膚、纖細腰枝，葫蘆般的身材搭配清純可愛的長相。（翻攝自X）浅野心愛擁有F級豪乳、白皙皮膚、纖細腰枝，葫蘆般的身材搭配清純可愛的長相。（翻攝自X）

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浅野心愛已經在社群宣布自己要出道的消息。（翻攝自X）浅野心愛已經在社群宣布自己要出道的消息。（翻攝自X）

浅野心愛某次參加偶像活動時，看到別人努力應援的模樣非常迷人，心裏也嚮往成為一個能夠發光發熱的人，所以她選擇出道當個AV女優。因為才20歲，浅野心愛擁有青春的肉體，加上本身的好條件，已經圈粉無數。

浅野心愛擁有「天使臉孔、魔鬼身材」。（翻攝自X）浅野心愛擁有「天使臉孔、魔鬼身材」。（翻攝自X）

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成人片商Faleno Star昨（21）日於串流平台推出了這位女優，浅野心愛的實體片則於6月26日和大家見面。浅野心愛在出道前就在經營社群X，沒有任何偽裝，甚至直接在社群預告要在6月出道。浅野心愛所屬的經紀公司Dino，向來很喜歡讓女優提前在活動上亮相，許多日本老司機已經想像她在影片中是什麼模樣？因為她是去參加偶像活動所以成為AV女優的，特別在片中特別讓她換上了偶像的服裝拍片，而她也似乎特別興奮。

浅野心愛實體片於6月26日和大家見面。（翻攝自X）浅野心愛實體片於6月26日和大家見面。（翻攝自X）

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