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打擊性剝削！瑞典新法7月上路 付費看色情直播恐判刑

瑞典7月1日起付費觀看線上性行為屬違法，最高可判刑一年，OnlyFans直播平台率先受影響。（法新社）瑞典7月1日起付費觀看線上性行為屬違法，最高可判刑一年，OnlyFans直播平台率先受影響。（法新社）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典國會近日通過新法，7月1日起付費觀看線上性行為屬違法，最高可判刑一年。新法針對即時性表演及相關牟利行為進行規範，預錄成人內容則不受影響。議員強調立法目的在於為了打擊數位性剝削，並保護弱勢。

紐約郵報》報導，瑞典國會日前通過一項新法，將於7月1日正式上路，明定付費觀看遠端性行為（如直播中的性表演）屬於違法，與嫖妓行為等同，違者最高可處一年有期徒刑。新法同時規定，若協助、推廣或從中牟利，亦將構成犯罪。

推動法案的社民黨議員卡瓦略（Teresa Carvalho）表示，這項立法目的是讓現有法律與數位性交易型態同步，以保護年輕族群與其他容易受到剝削的對象。她指出，直播性服務的需求日益增加，與毒品濫用、性交易與人口販運有潛在連結。

根據新的法規內容，觀看與購買預錄的成人內容仍屬合法。該項新法延續瑞典長期採用的「買方有罪」模式，即針對性交易的付費方處罰，而非提供服務者。相關法規亦規定，性交易仲介行為最高可處四年徒刑。

另外，社民黨議員斯特蘭德赫爾（Annika Strandhäll）主張，應進一步針對像OnlyFans等平台進行全面管制。她指出「目前瑞典兒童只要打開手機，就能輕易接觸到暴力色情內容，這是非常嚴重的問題。我們應該像限制酒精、賭博一樣，對兒童加以保護」。

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